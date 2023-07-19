Стоять перед дилемою: РФ може послабити Запорізький напрямок фронту, — розвідка Британії

За словами аналітиків, між воюючими сторонами триває боротьба за острови в дельті Дніпра, але успіхи ЗСУ можуть змусити противника зміцнити своє Дніпровське угруповання.

Від початку липня 2023 року в пониззі Дніпра значно збільшилася активність бойових дій, у зв'язку з чим Російська Федерація стоїть перед дилемою. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Міністерства оборони Великобританії від 19 липня.

За інформацією аналітиків, запеклі бої на східному березі навколо невеличкого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту не єдина проблема. Також триває боротьба між Україною та Російською Федерацією за острови в дельті Дніпра.

"Обидві сторони використовують невеликі швидкі моторні човни, і Україна успішно застосувала тактичні односторонні ударні безпілотні літальні апарати, щоб знищити кілька російських човнів", — йдеться в повідомленні.

Тепер перед Російською Федерацією та її військами стоїть серйозна дилема. Їм потрібно прийняти рішення про те, чи варто перекидати резерви до Дніпровської групи військ в якостi відповідi.

Зробити вони це можуть за рахунок розтягнутих частин, які намагаються протистояти українському контрнаступу в Запорізькій області, але рішення ще не було ухвалено, підсумували аналітики з британської розвідки.

Росіяни зіткнулися з дилемою в південній частині України Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що росіяни відмовляються воювати і здаються через проблеми ЗС РФ на півдні України. Американські аналітики зазначають, що з кожним днем у противника стає менше мотивації для того, щоб продовжувати бойові дії. Крім проблем із логістикою окупанти стикаються з ефективним контрнаступом ЗСУ.

До слова, 18 липня генерал США Марк Міллі відправив сигнал про те, що Україна ще не використала головного удару під час контрнаступу. Причина повільного пересування, як може комусь здатися, мінні поля росіян. Командування ЗСУ береже життя військових, тому просувається професійно й акуратно.