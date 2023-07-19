Іспанія відправить Україні відновлені 4 танки Leopard 2A4 вже наступного тижня, — Міноборони

В Міноборони Іспанії раніше заявили, що допомагатимуть України, скільки потрібно. ЗСУ вже отримували 6 машин 2А4.

Міністерство оборони Іспанії анонсувало постачання Україні додаткової партії танків Leopard 2A4. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У межах військової допомоги Іспанія посилює військову допомогу Україні. 18 липня ЗСУ відправили військовий госпіталь. Він буде обладнаний відділенням невідкладної хірургії, стерилізаційним обладнанням, лабораторією та збільшеною кількістю ліжок. Проте, крім цього, Іспанія відправить українській армії додаткову партію бронетехніки:

10 БТРів M113;

4 танки Leopard 2A4;

броньовані позашляховики;

легкі вантажівки;

машини швидкої допомоги.

Також в оборонному відомстві заявили, що до кінця літа вони постачатимуть Україні легке озброєння та великокаліберні боєприпаси. Відомо, що на складах Іспанії є десятки танків Leopard 2A4. Першу партію з 6 танками Leopard 2A4 відправили 23 квітня.

Нагадаємо, 26 травня Іспанія анонсувала постачання Україні додаткових танків Leopard 2. За словами міністерки оборони, вони допомагатимуть ЗСУ, скільки буде потрібно.

17 липня боєць ЗСУ показав танк Leopard 2 з камуфляжем barracuda і ДЗ "Контакт-1".