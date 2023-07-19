Прихована тактика: як бійці ЗСУ успішно застосовують трофейні ПТРК "Корнет" , — експерти

Українські захисники часто діють уночі та із закритих позицій, зазначають польські експерти, тож удари по техніці для супротивника бувають повною несподіванкою.

У мережі періодично з'являються кадри застосування бійцям Сил оборони російських протитанкових комплексів (ПТРК) "Корнет". У зв'язку з цим польські оглядачі Defence 24 19 липня опублікували матеріал, де йдеться про тактику застосування цього виду озброєння українськими бійцями.

Зокрема, йдеться про воїнів 66-ї окремої механізованої бригади України. Вони отримали трофейний ПТРК після вдалої операції розвідників, які зуміли захопити в противника "Корнет". Водночас українські бійці зазначили, що в трофейної пускової установки відсутній модуль дистанційного керування, як у вітчизняної "Стугна-П".

Автори публікації насамперед звернули увагу на те, як українські захисники вміло обирають позиції для нанесення удару. Для того, щоб для противника вогневе ураження стало несподіванкою, бійці Сил оборони займають позиції вночі та відкривають вогонь по техніці, яка рухається з вимкненими фарами. Іноді, щоб знайти відповідне місце, їм доводиться пройти до 5 км.

"Це свідчить про те, що оператори українських переносних протитанкових пускових установок (не тільки "Корнета") часто діють із засідок або із замаскованих позицій у важкодоступних місцях", — зазначили оглядачі.

Така тактика пояснюється характером війни й особливостями бойових дій на передовій, пояснили експерти. Із іншого боку, переносні ПТРК і пускові установки на таких транспортних засобах як TOW-2 на Bradley BWP, які українці також цінують, можуть доповнювати одне одного в системі протитанкової оборони.

Нагадаємо, воїни 66-ої ОМБр на початку червня показали кадри бойової роботи зі знищення ворожого танка за допомогою трофейного ПТРК "Корнет". У коментарях бійці іронічно написали, що російський ленд-ліз тепер чудово працює проти загарбників.