"Їм потрібен голод": в ОП розповіли, яка реакція на терор Одеси принесе перемогу у війні з РФ

В Офісі президента переконані, що Росія прагне створити кризу біженців. Керівник Андрій Єрмак озвучив п’ять кроків, які наблизять завершення війни в Україні.

Нічна атака на Одесу доводить, що ціль РФ — голод та проблеми в країнах Глобального Півдня. Про це 19 липня заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн", — пояснив він.

Посадовець підкреслив, що ЗС РФ використовують для ударів озброєння, яке неможливо виробляти без компонентів з Заходу та країн Азії.

Керівник ОП запропонував системну відповідь на російський терор, яка полягає у наступних пунктах:

посилення санкцій, зокрема проти тих, хто дозволяє Росії їх обходити;

припинення реекспорту компонентів для виготовлення зброї у РФ та жорстке покарання за нього;

постачання Україні зброї, авіації та далекобійних ракет;

єдине розуміння Формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським;

забезпечення економічних санкцій проти країни-агресорки, які зроблять її нездатною до ведення війни.

"Також російські активи мають піти на відновлення України, а покоління росіян розплачуватимуться за сьогоднішнє зло", — зазначив Єрмак.

З його слів, системна робота дозволить Україні перемогти ворога.

"Відповідь на терор — це сила", — написав керівник ОП.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня російські війська атакували українські регіони ракетами та БПЛА. В Одесі пролунали вибухи, працювала ППО та було чутно ворожий дрон-камікадзе.

На ранок у Повітряних силах ЗСУ заявили про ліквідацію 37 повітряних цілей. З’ясувалось, що вночі ЗС РФ запустили ракети "Калібр", Х-59, Х-22 та "Онікс", а також безпілотники типу Shahed-136/131. Військові заявили, що ціллю ворога були об’єкти інфраструктури та військові об’єкти в Одеській області.