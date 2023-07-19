Американський солдат перетнув кордон із КНДР: його заарештували, — CNN

18 липня рядовий Тревіс Кінг самостійно перетнув лінію розмежування між Кореями. Останній такий випадок був у 1982 році.

Уперше за десятиліття американський солдат потрапив під варту в Північній Кореї, що може призвести до дипломатичних проблем із США. Про це повідомляє CNN.

У вівторок, 18 липня, американський рядовий Тревіс Кінг перетнув лінію розмежування з Північною Кореєю. За даними офіційних осіб, військовий навмисно та без дозволу перетнув територію КНДР під час цивільної екскурсії по Обʼєднаній зоні безпеки в демілітаризованій зоні, яка розділяє Південь і Північ.

"Ми вважаємо, що він зараз перебуває під вартою КНДР, і працюємо з нашими колегами (Корейською народною армією) над розв’язанням цього інциденту", — сказав у заяві речник Збройних сил США в Кореї полковник Ісаак Тейлор.

Тревіс Кінг — кавалерійський розвідник, який приєднався до армії в січні 2021 року. Під час ротації в Південній Кореї він служив у 6-й ескадрильї 1-го кавалерійського полку 1-ї бригадної бойової групи 1-ї бронетанкової дивізії з Форт-Блісс. Під час ротації він мав проблеми із дисципліною.

Його планували звільнити й відправити назад у США. В аеропорту супроводження військового не змогло пройти через КПП, і в якийсь момент Тревіс Кінг покинув територію летовища. Після цього він пішов на екскурсію. Вважається, що він став першим американським військовим, який перетнув територію КНДР із 1982 року.

Напруга між Пхеньяном і Вашингтоном зростає, оскільки Північна Корея нарощує свої ядерні та ракетні програми в роки після зриву переговорів між колишнім президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським Кім Чен Ином у 2019 році.

Враховуючи те, що Кінг був лише рядовим, він навряд зможе передати багато цінної інформації для КНДР. Проте він може стати цінною розмінною монетою зі Штатами. Наразі не зрозуміло, яку мету став перед собою рядовий. Пхеньян може спробувати добитися поступок від Вашингтону, щоб обміняти громадянина США.

Нагадаємо, 19 липня в КНДР запустили балістичні ракети, які пролетіли 550 км. Із початку року запущено вже 22 ракети.

10 липня в КНДР пригрозили Штатам через стратегічну атомну субмарину в Південній Кореї.