Детонуватиме "день-два": на полігоні в Криму продовжують лунати вибухи (фото)

Окупаційна влада називає ситуацію "динамічною" та вважає, що російські боєприпаси на складі, куди вранці "прилетіло", розриватимуться ще кілька днів.

На полігоні в тимчасово окупованому Криму біля села Кринички продовжують лунати вибухи. Про це росЗМІ повідомляє представник окупаційної влади Володимир Константинов.

За його словами, на Старокримському полігоні детонують російські боєприпаси. Ситуацію мають намір стабілізувати за "день-два".

"Зараз вибухи лунають. Ситуація ще динамічна", — заявив представник окупаційної влади.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму біля села Кринички горить склад боєприпасів російських окупантів. Місцеві поділилися кадрами із захопленого півострова, на яких видно заграву після "прильоту".

Пізніше повідомлялося, що російські війська перекрили дороги та всі виїзди повз Старокримський полігон у бік "Тавриди". Із сусідніх чотирьох населених пунктів евакуювали понад дві тисячі осіб. У соцмережах передали, що йдеться про села Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.

Український блогер Сергій Стерненко повідомляв, що ворожі пропагандисти наполягають на ударі ракети SCALP, дальність якої невідома.

Фокус писав 17 липня, що на "Кримському мосту", який з'єднує територію Росії з анексованим півостровом, стався вибух. Унаслідок цього впав щонайменше один із автомобільних прольотів мосту. Двоє людей загинули, 14-річна дитина отримала травми. Влада РФ звинуватила в трагедії ЗСУ. За версією пропагандистів, вибухнув один із водних дронів, схожий на гідроцикл із вибухівкою всередині. Українська сторона офіційно не оголошувала про причетність до вибухів на мосту.

Фокус також розповідав, що Слідчий комітет РФ кваліфікував подію на "Кримському мосту" як терористичний акт, а заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв запропонував боротися з терористами, "підриваючи їхні власні будинки та будинки їхніх родичів".