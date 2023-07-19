Франція збільшує оборонний бюджет на 2024-2026 роки на 413 млрд євро: на що підуть кошти
Збільшення бюджету дозволить фінансувати розробку гіперзвукової зброї, купувати літаки, засоби ППО, а також створювати мережу наносупутників для спостереження в космосі.
Французький парламент схвалив пропозицію президента Емманюеля Макрона щодо збільшення витрати на оборону на понад 30% в наступні 2 роки. Про це повідомляє Army Recognition.
У 2024-2026 роках на оборону виділять на 413 млрд євро. Інвестиції охоплять всі види військ і розвідувальну спільноту Франції. Країна планує придбати за 16 млрд євро боєприпаси, модернізувати протикорабельні ракети й торпеди, а також розробку нових ракет для ППО Aster, Meteor та інші. Також 49 млрд піде на забезпечення оперативної готовності Збройних сил Франції.
Куди підуть додаткові 413 млрд євро:
Окрім вищезазначених даних, мільярди підуть на кожен рід військ. ВМС Франції отримають:
- фінансування на авіаносець PANG;
- придбання 15 фрегатів FDI;
- придбання торпед F-321;
- придбання протикорабельних ракет.
Також Франція виділить кошти на:
- розвідка та контррозвідка — 5 млрд євро;
- зміцнення закордонних можливостей — 13 млрд євро;
- технології БПЛА — 5 млрд євро;
- покращення ППО — 5 млрд євро;
- інвестиції в інновації — 10 млрд євро;
- космічна сфера передбачає створення мережі наносупутників спостереження — 6 млрд євро;
- кіберзахист — 4 млрд євро.
Повітряні сили отримають 32 винищувачі Dassault Aviation у період до 2032 року. До 2027 року очікується презентація винищувача наступного покоління в кооперації з Німеччиною та Іспанією. Наостанок Повітряні сили планують отримати гіперзвукову крилату ракету "повітря-земля" ASN4G. Над її створенням працює ArianeGroup.
Нагадаємо, 18 липня ЗМІ писали, що Польща та країни Балтії розглядають сценарій введення військ в Україну.
15 липня ЗМІ повідомляли, що Індія та Франція готують мирний план для України.