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Воєнний фокус

Еволюція "Тайфунів": винищувач оснастять перспективним захистом DASS Praetorian (фото)

Дмитро Лутович
Фото: Відкриті джерела | Винищувач Eurofighter Typhoon

Комплекс DASS Praetorian — це модульна система, що складається з антен радіоелектронної протидії, засобів радіоелектронної підтримки, систем попередження про наближення ракет, приймачів попередження про лазерне опромінення та радіолокаційної приманки.

Компанія Indra домагається успіхів в інтеграції одного з найважливіших елементів модернізованої системи захисту винищувача Eurofighter Typhoon. Ідеться про перспективний захист літаків від ракетних і радіолокаційних атак противника — систему DASS Praetorian. Про це 19 липня повідомили оглядачі іспанського видання Defenca.

На виставці Royal International Air Tattoo (RIAT), що проходить в Англії, компанія Leonardo від імені консорціуму EuroDASS оголосила про новий пакет удосконалень системи самозахисту DASS Praetorian, провівши статичну демонстрацію основних функцій. Повідомляється, що туди додадуть розширені смуги пропускання сигналів — це розробка компанії Indra.

Технологія дасть змогу підвищити живучість літака та закладе основу для інтеграції системи оборони з потужним радаром E-Scan. До них належать новий радар ECRS Mk1 і ECRS Mk2 для британських Typhoon, а також ECRS MK0 для літаків, що експлуатуються в Кувейті й Катарі.

"Крім розширеного діапазону приймання, новий DASS Praetorian буде оснащений новою вдосконаленою цифровою обробкою сигналу від компанії Hensoldt і новими алгоритмами оброблення сигналу, а також збільшеною швидкістю оброблення, ємністю й пам'яттю", — зазначили оглядачі.

Коротко про систему DASS Praetorian

Комплекс являє собою модульну систему, що складається з антен радіоелектронної протидії (РЕБ), засобів радіоелектронної підтримки (ECM), систем попередження про наближення ракет (MAW), приймачів попередження про лазерне опромінення (LWR) і буксируваної радіолокаційної приманки (TRD).

Вона дає змогу зробити оцінку загрози, захист літака і заходи підтримки у вкрай несприятливих і важких умовах.

  • Антени РЕБ можуть ідентифікувати радіочастоти від 100 МГц до 10 ГГц, чого достатньо для виявлення практично всіх типів радіолокаційних систем і навіть для виявлення інших радіочастотних джерел.
  • DASS Praetorian включає в себе три системи попередження про наближення ракет MAW. Вони можуть виявляти кілька ракет, запущених у бік літака в будь-яких погодних умовах і навіть після фази вигоряння ракетного двигуна. Щойно ракета буде виявлена, вона буде ідентифікована відповідно до радіолокаційного або інфрачервоного наведення та її місця розташування.
Приймач попередження про наближення ракети MAW
  • Система ECM складається з антен Vivaldi, які можуть пасивно визначати місце розташування випромінювачів. Вона використовує цифрову радіочастотну пам'ять (DRFM) і генератор цифрових частотних методів для одночасного глушіння кількох бортових і наземних радіолокаційних систем на великих відстанях.
ECM-радіолокатор на кінці крила
  • Приймач LWR попереджає про лазерне опромінення літака. Загалом на фюзеляжі Typhoon розташовано чотири таких пристрої, які здатні виявляти будь-яке вхідне лазерне випромінювання і визначати його пеленг.
  • Ще одним активним засобом протидії є TRD. Це бортовий глушник, ефективність якого посилюється за рахунок викиду хмар дипольних відбивачів Chaff, що робить хибну ціль більш привабливою для ракети.
Розпилювачі Chaff і сигнальних ракет під крилами Typhoon

Нагадаємо, західні експерти з'ясовували, чому російські повітряні сили втратили за час повномасштабної війни в Україні так багато літаків Су-34. Крім того, що машина не може похвалитися маневреністю, існують проблеми з комплексом радіоелектронної протидії Л-175В "Хибины-10В".