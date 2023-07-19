"Уже третій день": РФ зупинила рух вантажних суден через Керченську протоку, — Reuters

За даними журналістів, росіяни перекрили рух вантажних суден через високий ризик небезпеки на цій території.

Після підриву Кримського мосту і "атаки дронів" на Севастополь Росія тимчасово призупинила прохід вантажних суден через Керченську протоку. Про це повідомляє видання Reuters.

"Навігація не працює вже третій день. Вони зупинили її 16 липня близько 17:00 за місцевим часом", — повідомило виданню джерело в галузі.

У понеділок, 17 липня, безпека в цьому районі також погіршилася після нічної атаки на Кримський міст через Керченську протоку, яка пов'язує Азовське море з Чорним морем.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

У ніч на 17 липня на території Кримського півострова, поруч із мостом пролунали потужні вибухи, внаслідок яких були помітні серйозні пошкодження. Після цього з'явилася інформація про двох жертв — подружня пара з Бєлгородської області, яка їхала відпочивати на окуповану територію. Їхня 14-річна донька дістала черепно-мозкову травму і була госпіталізована.

18 липня при цьому повідомлялося, що російська еліта в особі чиновників та олігархів досить спокійно сприйняла цю новину, адже вважають це очевидним фактом.

Також у РФ експерти оцінили вартість ремонту Кримського мосту після атаки. За попередніми прогнозами, на відновлення одного з пошкоджених прольотів необхідно 300 мільйонів рублів (понад 3 мільйони доларів), тобто загалом на ремонт необхідно 600 мільйонів рублів (понад 6 мільйонів доларів).