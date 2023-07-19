Одеський військком Борисов "заробив" під час роботи в ТЦК 188 млн грн, — голова НАЗК

За словами очільника антикорупційного відомства Олександра Новікова, одеський військком заявив, що кошти він отримав як "позики від доброзичливців".

Голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що почались перевірки майнового стану керівників обласних ТЦК та СП по всій Україні. Вже є результати щодо керівника одеського обласного військкомату Євгена Борисова — чоловік збагатився майном на 188 млн грн. Про деталі Новіков розповів під час пресконференції в Media Center Ukraine.

Тема пресконференції, яка відбулась в Media Center Ukraine, — "Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?". Спікерами були: міністр оборони Олексій Резніков, голова НАЗК Олександр Новіков, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, та ще п'ять осіб, дотичних до боротьби з корупцією у державних органах.

Новіков заявив, що перевірятимуть усіх керівників, які очолюють територіальні центри комплектування. На сьогодні є висновки щодо очільника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова. З'ясувалось, що чоловік володіє майном сумарною вартістю 188 млн грн. З них більше ніж 150 млн грн (або 5,7 млн євро) — ціна вілли в Іспанії.

Військкома Борисова спитали, звідки він взяв гроші на віллу. На що Борисов, за словами Новікова, відповів — отримав позики від доброзичливців. Одного з "доброзичливців" навіть назвав — це власник нічного клубу "Ібіца" в Одесі.

За словами очільника НАЗК, подібна оборудка навряд чи можлива. Зокрема, підписанти на момент нібито укладання угоди про позику навіть не перебували в Одесі. Докази того, що це була дійсно законна "позика" відсутні.

Крім того, Новіков нагадав, що на Одещині викрито канал втечі за кордон ухилянтів від мобілізації: "Також там викрили незаконні канали виїзду за кордон. Випадок обурливий".

Хто такий Євген Борисов?

Євген Борисов — очільник Одеського ТЦК та СП до червня 2023 року. Весною 2023 року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що Борисов нібито є власником автомобіля Mercedes-Benz G63 AMG вартістю 8 млн грн, а також вілли у провінції Марбелья в Іспанії. Пізніше інформацію Мосійчука підтвердив розслідувач Михайло Ткач з "Української правди".

Розслідування щодо діяльності одеського військкома

З'ясувалось, що автомобіль було придбано у перші місяці війни. До того ж Борисов навіщось виїздив за межі України — однак Наталя Гуменюк, очільниця пресцентру ОК "Південь", зазначила, що виїзд відбувся на законних підставах.

24 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський зняв з посади військкома Борисова. Стосовно посадовців відкрили провадження слідчі ДБР.

Нагадуємо, в Одесі працівники ТЦК та СП затримали біля вокзалу кількох музикантів, які прибули до міста на концерт. Замість концерту чоловіки потрапили до військкомату, а потім — до військової частини.

Наприкінці 2022 року на Одещині виявили сім'ю — батька та дочку — які налагодили незаконний виїзд за кордон ухилянтів від мобілізації. За свої "послуги" вони брали 7-8 тис. дол.