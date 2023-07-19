В Італії чоловік побив підлітка за критику РФ: OSINT-розслідувачі назвали нападника (фото, відео)

На відео видно, як дорослий чоловік накинувся на неповнолітнього хлопця, який сказав кілька слів щодо перебування росіян в Європі.

OSINT-розслідувачі зі спільноти Molfar вивчили відео з Італії, на якому невідомий чоловік побив неповнолітнього хлопця. Перед нападом хлопець зробив зауваження щодо присутності росіян в Європі. Після цього чоловік накинувся на нього зі штурханами. Про подію та деталі розслідування ідеться у Telegram-каналі "Molfar про OSINT".

Автор каналу опублікував відео, яке знімав хлопець. Як з'ясувалось, він виявив в італійському місті Феррара чоловіка та жінку, які, на його думку, були росіянами. Юнак зауважив, що їм ні до чого прогулянки Європою, адже у них на батьківщині говорять про "загнивающій запад".

За якусь мить на 17-річного накинувся дорослий чоловік — штурхав його і, можливо, завдав кілька ударів. За кадром було чути, як російськомовна дружина називає його "Андрєй".

Сімейна пара, причетна до побиття в Італії Фото: Скриншот

Відзначимо, по відео не ясно, звідки походить хлопець, на якого напали. Припускають, що він українець — але це не підтверджено.

Побиття підлітка в Італії

Розслідувачі вивчили запис і з'ясував ім'я особи, яка захищала "рускій мір" в Італії.

Чоловіка, який накинувся на неповнолітнього, звати Андрій Дер-Батин. Він народився 2 квітня 1982 року, за походженням, можливо, серб. Контакти відшукались завдяки акаунту у забороненій російській соцмережі. Місце проживання — місто Хільдесхайм в Німеччині.

Чоловік, причетний до побиття в Італії Фото: Скриншот

Зазначимо, наразі у мережі не опубліковано реакцію українського посольства на подію в Італії. Зокрема, в останньому повідомленні на Facebook та у Twitter ідеться про загрозу експорту зерна внаслідок ракетних обстрілів портів України. Серед попередніх дописів згадок про інцидент немає.

Нагадуємо, 7 липня у мережі опублікували відео, на якому зафіксовано кадри побиття росіянина в Туреччині. Пізніше стало відомо, що він поводився неадекватно, за що і отримав певну кількість штурханів від охоронців.

Кількома місяцями раніше — у лютому 2023 року — у турецькому ж готелі побили групу футболістів з Росії. Як з'ясувалось, сутичка сталась між українською футбольною командою "Минай" та російської командою "Шинник". Причина бійки — хуліганські вчинки спортсменів з РФ.