В Італії чоловік побив підлітка за критику РФ: OSINT-розслідувачі назвали нападника (фото, відео)
На відео видно, як дорослий чоловік накинувся на неповнолітнього хлопця, який сказав кілька слів щодо перебування росіян в Європі.
OSINT-розслідувачі зі спільноти Molfar вивчили відео з Італії, на якому невідомий чоловік побив неповнолітнього хлопця. Перед нападом хлопець зробив зауваження щодо присутності росіян в Європі. Після цього чоловік накинувся на нього зі штурханами. Про подію та деталі розслідування ідеться у Telegram-каналі "Molfar про OSINT".
Автор каналу опублікував відео, яке знімав хлопець. Як з'ясувалось, він виявив в італійському місті Феррара чоловіка та жінку, які, на його думку, були росіянами. Юнак зауважив, що їм ні до чого прогулянки Європою, адже у них на батьківщині говорять про "загнивающій запад".
За якусь мить на 17-річного накинувся дорослий чоловік — штурхав його і, можливо, завдав кілька ударів. За кадром було чути, як російськомовна дружина називає його "Андрєй".
Відзначимо, по відео не ясно, звідки походить хлопець, на якого напали. Припускають, що він українець — але це не підтверджено.
Розслідувачі вивчили запис і з'ясував ім'я особи, яка захищала "рускій мір" в Італії.
Чоловіка, який накинувся на неповнолітнього, звати Андрій Дер-Батин. Він народився 2 квітня 1982 року, за походженням, можливо, серб. Контакти відшукались завдяки акаунту у забороненій російській соцмережі. Місце проживання — місто Хільдесхайм в Німеччині.
Зазначимо, наразі у мережі не опубліковано реакцію українського посольства на подію в Італії. Зокрема, в останньому повідомленні на Facebook та у Twitter ідеться про загрозу експорту зерна внаслідок ракетних обстрілів портів України. Серед попередніх дописів згадок про інцидент немає.
Нагадуємо, 7 липня у мережі опублікували відео, на якому зафіксовано кадри побиття росіянина в Туреччині. Пізніше стало відомо, що він поводився неадекватно, за що і отримав певну кількість штурханів від охоронців.
Кількома місяцями раніше — у лютому 2023 року — у турецькому ж готелі побили групу футболістів з Росії. Як з'ясувалось, сутичка сталась між українською футбольною командою "Минай" та російської командою "Шинник". Причина бійки — хуліганські вчинки спортсменів з РФ.