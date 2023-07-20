РФ може атакувати цивільні кораблі в Чорному морі, щоб потім звинуватити Україну, — ЗМІ

За словами представника Білого дому, РФ уже заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.

Росія може націлитися на цивільні судна в Чорному морі, щоб потім звинуватити в атаці Україну. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Адам Годж, пише CNN.

За його словами, це пов'язано з бажанням Кремля вийти із зернової ініціативи. Ба більше, РФ уже заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, спрямовані на те, щоб виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі і покласти провину за ці напади на Україну", — сказав Ходж.

За словами Ходжа, за кілька днів до закінчення терміну дії зернової угоди Росія обстріляла Одесу ракетами і безпілотниками, знищивши сільськогосподарську інфраструктуру і 60 000 тонн зерна.

Нагадаємо, що дипломат розповів, чи можна повернути РФ до зернової угоди. За словами парламентера Девіда Харланда, наступна зернова угода, можливо, буде більш масштабною. Вона може бути пов'язана із закінченням війни.

За його словами, вийшовши із зернової угоди, РФ зробила дуже "драматичний" хід.

"Буде дуже важко повернути Росію в угоди. Зараз вони зайшли дуже далеко", — сказав Гарланд.

Також у Мінагрополітики України пояснили, як може працювати зернова ініціатива. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, існує механізм, який може забезпечити існування зернової угоди навіть після виходу Росії.