Другий поспіль: США можуть виділити Україні ще один пакет допомоги на $400 млн, — CNN

Вміст нових поставок остаточно ще не сформовано, однак оголошення може відбутися вже цього тижня.

Сполучені Штати Америки готують ще один пакет допомоги для України, вартість якого може перевищувати 400 мільйонів доларів. Про це з посиланням на американських чиновників пише CNN 19 липня.

Зазначається, що це буде другий пакет допомоги для українських військових поспіль, адже 19 липня в Білому домі вже оголошували про нові поставки на суму 1,3 мільярда доларів.

До другого пакета допомоги можуть увійти нові боєприпаси для комплексів ППО NASAMS, а також снаряди для систем Patriot. Поставлять українським військовим ще більше артилерійських боєприпасів, яких зараз не вистачає на полі бою, зазначають американські чиновники. Вони мають стати в пригоді Збройним силам України під час контрнаступу.

Крім того, за попередньою інформацією туди також увійде протитанкова зброя на кшталт комплексів Javelin і ракет TOW. Нової партії касетних боєприпасів поки що не очікується.

Примітно, що остаточно пакет ще не був сформований і в майбутньому зазнає змін. Виділення допомоги, діляться анонімні чиновники, можуть офіційно оголосити до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що США виділили Україні новий пакет допомоги на $1,3 млрд. Допомогу виділяють у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), туди ввійшли критично важливі для України засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.