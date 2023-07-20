Примітивно, але ефективно: все, що відомо про російські крилаті бомби УМПК (фото)

УПМК — це комплект крил для некерованих бомб серії ФАБ. Саме вони бомбили Бєлгород у квітні, а зараз активно застосовуються російською авіацією. Це примітивні комплекти, які наводяться по системі GPS.

З початку 2023 року у РФ зʼявились комплекти крил для авіабомб, які дозволяють їх зробити керованими. У виданні The War Zone розібрались, що відомо про УМПК, і чим вони загрожують ЗСУ.

Технологічно російський уніфікований модуль планування та корекції (УМПК) не порівняється з американським JDAM за будь-якими параметрами, пишуть у виданні. Проте Повітряно-космічні сили РФ їх активно використовують, що є значною проблемою для України. Перша інформація про використання УМПК зʼявилась ще 4 січня 2023 року, а вже 4 квітня 2023 речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що окупанти запускають до 20 плануючих бомб за добу. Їх запускають з винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів Су-35. Складність полягає в тому, що їх майже неможливо збити.

Історія створення та технічні особливості УМПК

Ідея створення керованих бомб зʼявилась у військових, щоб створити дешеву керовану авіабомбу зі збільшеним радіусом дії та точністю. РФ вперше показала проєкт УМПК ще у 2002 році для авіабомби ФАБ-500. З того часу проєкт так і не пішов в серію, але повномасштабна війна повернула РФ до створення крил для авіабомб.

Головним недоліком російських УМПК є те, що на відміну від американського JDAM, вони виготовлені у вигляді зварного моноліта. Зняти хвостову частину й замінити її на блок наведення неможливо. Проте комплект можна встановити на бомбу не на заводі, а оператором перед вильотом.

З наявних ілюстрацій автори приходять до висновку, що УМПК — це по суті кустарний пристрій, який зробили на швидку руку. Його почали відправляти у війська без необхідних випробувань. Аналітики вважають, що комплект крил має низьку продуктивність та високий відсоток відмов.

Аналітики вважають, що комплект крил має низьку продуктивність та високий відсоток відмов

Також вага бомби ФАБ-500М-62 фактично перевищує вантажність найпоширеніших російських пілонів озброєння, яка складає до 500 кг. Це може спричинити відрив бомби під час маневрів літака.

Ще одним недоліком УМПК є те, що запобіжник бомби перемикається в стан "готовності", як і у звичайній бомбі, тобто в момент відриву від літака. В інших крилатих бомбах запал спрацьовує пізніше, вже під час польоту. Це означає, що якщо крило не розкриється, то бомба може впасти і вибухнути, в тому числі на російській чи контрольованій нею території. Так сталося у Бєлгороді 20 квітня.

Комета приймає сигнал супутників для наведення

Дальність виробу значно менша, ніж заявляють у РФ й не доходить до 90 км, як це є у JDAM. Наводиться УМПК за допомогою модулю "Комета", який приймає сигнал GPS та ГЛОНАСС. Він майже повністю складається з імпортних деталей. У РФ його створювали для БПЛА "Орлан". Також відомо, що "Комета" має модуль захисту від РЕБ.

Нагадаємо, 6 липня ЗМІ писали, що ЗС РФ почали застосовувати керовані боєприпаси на базі ФАБ-250 з білоруським комплектом крил.

4 липня Повітряні сили вперше показали розумні авіабомби JDAM на українських літаках.