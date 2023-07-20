"Досі стратегічна точка для них": тактика ЗС РФ ускладнила їм оборону у Бахмуті, — Нацгвардія

Російські війська знищували квартали, позбавивши себе укріплених позицій. Тепер, коли захисники мають вогневий контроль над Бахмутом, ворогу складно закріпитися на руїнах.

Українські війська просуваються в районі Бахмута і тримають місто під вогневим контролем. Про це йдеться у публікації пресслужби Національної гвардії України від 20 липня.

"На Бахмутському напрямку українські захисники утримують ініціативу, продовжують просування по флангах. Ті успіхи, які сили оборони мали протягом червня, зокрема вихід на потрібні панівні висоти, зараз дають змогу здійснювати вогневий контроль", — зазначили у Нацгвардії.

Військові пояснили, що просуванню бійців допомагає раніше застосована ворогом тактика "випаленої землі". У пресслужбі заявили, що тепер вона "грає" проти ЗС РФ.

"Наші війська мають тактичний успіх. Але залучення таких великих сил ворогом тут вказує, що це досі стратегічна точка для нього", — додали в Нацгвардії.

Журналісти "Української правди" взяли коментар у речника Нацгвардії Руслана Музичука, в якому він детальніше розповів про наслідки тактики "випаленої землі" для російських окупантів.

Музичук пояснив, що під час наступу взимку та навесні ЗС РФ знищили більшість будівель, укріпрайонів і позицій у Бахмуті. Ворожі війська руйнували танками та артилерією квартал за кварталом міста.

Тепер, зі слів речника Нацгвардії, російські загарбники не мають укріплених позицій, яких фактично позбавили себе самостійно. Внаслідок тактики "випаленої землі" ЗС РФ майже не мають можливості закріпитися.

Водночас Музичук підкреслив, що окупанти не послаблюють тиск.

Нагадаємо, Сили оборони під Бахмутом знищили ворожий танк Т-90. У цьому захисникам допоміг FPV дрон-камікадзе.

18 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що одні з найгарячіших боїв нині тривають на Бахмутському напрямі. З його слів, українські війська просуваються щодня на сотні метрів, але діють обережно.