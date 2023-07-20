"Треба наступати": для звільнення Бахмута створено всі умови, — Сирський

За словами генерал-полковника ЗСУ, звільнення Бахмута допоможе встановити вогневий контроль над місцевістю і перекрити важливу транспортну артерію ЗС РФ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, пояснив стратегічне значення міста Бахмут Донецької області в інтерв'ю українській службі BBC, опублікованому 20 липня.

Він зазначив, що для звільнення міста створено всі необхідні умови, при цьому очікуються значно менші втрати порівняно з тим, що знадобилося російським окупантам для захоплення Бахмута.

"Наразі створено всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими в десятки разів втратами. Тому що взагалі розташування російських військ на даний час нагадує такий лук, який сконцентрований у Бахмуті. І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не скористатися", — зазначив Сирський.

Генерал наголосив на стратегічній важливості Бахмута через його розташування та ключові транспортні маршрути. Місто є перехрестям доріг із різних напрямків, що дає змогу російським військам наступати в кількох операційних напрямках. Також навколо Бахмута розташовуються висоти, які дають змогу контролювати навколишню місцевість і забезпечують можливість подальших наступальних дій.

"Нині я перебуваю в тій ситуації, коли розумієш, що нам треба наступати. І ми це робимо для того, щоб не дати можливості ворогу перехопити оперативну ініціативу. Нашу ініціативу наступальну", — розповів Сирський.

Він зазначив, що на тлі оборонної операції на сході країни, ЗСУ наступають на кількох напрямках, щоб створити окрему перевагу в силах і засобах

"І тоді ми використовуємо свою перевагу. Ну, і головне — це дає дуже великий моральний стимул для наших військовослужбовців", — додав Сирський.

Генерал також зазначив помилку приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, яка зайняла місто, але зазнала значних втрат, що знизило її боєздатність і погіршило становище загарбників.

Сирський наголосив на важливості зупинити противника в Бахмуті, щоб запобігти його просуванню до наступного міста Часів Яр, яке розташоване лише за три кілометри від Бахмута.

Нагадаємо, 18 липня у ЗСУ заявили, що українські захисники просунулися ще на сотні метрів у районі Бахмута.

Того ж дня BBC опублікувала інтерв'ю з Олександром Сирським, у якому він розповів, чому український контрнаступ іде повільніше, ніж багато хто сподівався.