"Один з найскладніших напрямків": Залужний показав оборону Марʼїнки (відео)

ЗС РФ за понад рік повномасштабної війни так і не змогли захопити населений пункт. Десантники ЗСУ вже загартовані в боях та мають великий досвід.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ ведуть оборону Марʼїнки з осені 2022 року. На ресурсах Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного опублікували відео про оборону міста.

Нині підрозділи 79-ї бригади ДШВ утримують один з найважчих рубежів оборони — Марʼїнку та її околиці. Російські окупанти за понад рік повномасштабної війни так і не змогли захопити населений пункт. Десантники вже загартовані в боях та мають великий досвід. Боєзіткнення з окупантами там тривають щоденно.

"Ворог не лише намагається штурмувати позиції наших захисників із застосуванням піхоти та бронетехніки, але також активно застосовує артилерію та БПЛА. Командири та побратими-штурмовики з бойовим досвідом постійно передають свої знання та вміння тим, хто приєднується до лав ДШВ", — йдеться у дописі.

Військові у відео кажуть, вони прийшли у військо з цивільного життя: хтось кухар, хтось маляр, а хтось був водієм. Нині ж всіх обʼєднує одна ціль — якнайшвидша перемога.

Приблизна мапа контролю Марʼїнки Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 13 липня у британській розвідці повідомили, що "кадирівці" змінили тактику ведення бойових дій під Марʼїнкою. Вони використовують саморобні вибухові пристрої.

Аналітики встановили, що з червня штурмувати Марʼїнку почали підрозділи Кадирова замість зеків з "Шторм Z".