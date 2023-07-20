"Ми бачимо ворога": РФ не може прорвати лінію оборони ЗСУ на Куп'янському напрямку (відео)

За словами командира роти ударних БПЛА Юрія Федоренка, в окупантів немає успіхів на цій ділянці фронту, хоч як би вони старалися. Усі спроби противника атакувати закінчуються колосальними втратами.

Українські військові тримають ініціативу на Куп'янському напрямку і не дають російським окупантам прорвати оборону, як би вони не намагалися. Про це заявив командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телеканалу "Еспресо" 20 липня.

За його словами, всі оборонні та наступальні операції з боку українських захисників опрацьовані до кожної деталі і це можна побачити за успішними результатами на полі бою.

"Противник продовжує ударно-штурмові дії, намагаючись знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, але успіху не має. Ініціатива продовжує зберігатися за Силами Оборони України. Українські захисники цілодобово роблять неймовірні речі з оборонної точки зору, застосовуючи хитрощі стосовно ворога, щоб лінію фронту вдавалося тримати сталою. Потужно працює аеророзвідка, ми бачимо ворога", — йдеться в повідомленні.

Командир окремо наголосив, що українські артилеристи наносять чітко вогневі удари по противнику і після цього вони зазнають колосальних втрат. Також ведеться контрбатарейна боротьба, знищуються російські гармати та склади з боєприпасами, що створює певні проблеми для продовження боротьби.

"На Куп'янсько-Сватівському напрямку ефективно застосовуються БПЛА ударного типу дії. Сили Оборони напрямок тримають й ініціатива продовжує залишатися на нашому боці", — продовжив Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 20 липня у ЗСУ розповіли, чи буде прорив ЗС РФ біля Куп'янська після того, як вони накопичили на цьому напрямку угруповання понад 100 тисяч осіб. За інформацією бійця Антона Петровського, противник повернувся до тактики, яка передбачає "відволікаючий маневр". Їхня мета — щоб Україна зменшила резерви на Півдні та біля Бахмута.