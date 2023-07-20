Накопичили 100 тисяч осіб: у ЗСУ розповіли, чи буде прорив ЗС РФ біля Куп'янська (відео)

За інформацією бійця Антона Петровського, противник повернувся до тактики, яка передбачає "відволікаючий маневр". Їхня мета — щоб Україна зменшила резерви на Півдні та біля Бахмута.

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Російська Федерація перекинула на Куп'янський напрямок понад 100 тисяч своїх окупантів у спробах відкинути ЗСУ із зайнятих позицій. Про це заявив військовий ЗСУ Антон Петровський у коментарі "24 каналу" 20 липня.

За його словами, дії противника спрямовані на те, щоб не допустити перекидання додаткових резервів ЗСУ на інші напрямки, де ті потрібні для проведення контрнаступу.

У зв'язку з цим РФ не тільки відправила туди живу силу, а й важку техніку, яка нібито повинна буде їм допомогти в боротьбі з Україною.

"Нині це більше "гра м'язами", відволікаючий маневр з метою розсіяти українські сили, і запобігти посиленню тих напрямків, де українці мають успіх. Тобто вони намагаються відволікти нашу увагу від Півдня та Бахмута", — йдеться в повідомленні.

Окремо боєць ЗСУ зазначив, що можливості та плани росіян не мають нічого спільного між собою, адже більша частина бойових підрозділів противника намагається боротися з українським контрнаступом у районі Бахмута на Донеччині, і ЗС РФ не можуть сформувати угруповання, яке могло б їм "подарувати" прорив на Куп'янському напрямку.

"Слід розділяти можливості російської армії та її плани. Ймовірно, вони зосередили там якесь потужне угруповання і певну техніку, але цього недостатньо для наступу", — підсумував Антон Петровський.

Куп'янськ росіяни хотіли б використати як плацдарм для того, щоб далі наступати на Ізюм, Чугуїв та інші міста на цьому напрямку, але зараз у них немає такої можливості.

Куп'янський напрямок: чи буде наступ ЗС РФ на Харків

В ексклюзивному матеріалі Фокуса зазначалося, що зараз кількість військ окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку порівнюють з угрупованням СРСР в Афганістані в піковий момент, і противник намагається вхопитися за останній шанс перехоплення ініціативи.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що Росія накопичила найкращі свої підрозділи територіальних військ, загони з ПВК та інші резерви, щоб спробувати вибити Україну зі своїх позицій, проте лінія оборони ЗСУ не дає їм цього зробити.

"Це не вчора з'явилося 100 тисяч. Плюс-мінус цифра вже давно. Трохи більше, трохи менше може бути. Це не показник загрози чи причина для страху. Навпаки — це показник гордості за Сили оборони України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів про обстановку на Куп'янському напрямку. За його словами, деякі села перейшли в "сіру зону" під час запеклих боїв.