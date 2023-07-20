"Не звертають ні на що уваги": в Одесі російська ракета пошкодила консульство Китаю (фото)

За словами глави Одеської ОВА, ракета пошкодила адміністративну будівлю в центрі Одеси та зачепила будівлю китайських дипломатів.

Будівля Генерального консульства Китайської Народної Республіки, розташована в Одесі на вулиці Нахімова, 2 постраждала під час нічного ракетно-дронового удару по місту. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі — постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", — зазначив Кіпер.

Ракетно-дроновий удар по Одесі 20 липня

У ніч на 20 липня російська ракета зруйнувала адміністративну будівлю в центрі міста, забрала життя 21-річного охоронця, а ще восьмеро осіб, включно з трьома рятувальниками, отримали поранення. З них троє перебувають у госпіталі з осколковими пораненнями середнього ступеня тяжкості й отруєнням продуктами горіння.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня ЗС РФ випустили по містах України 19 крилатих ракет і 19 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони зуміли збити 18 ворожих цілей, включно з двома "Калібрами", трьома ракетами "Іскандер-К" і 13 БПЛА Shahed.