Відсидить 15 років: судитимуть командира корвета "Тернопіль", який перейшов на бік РФ (фото)

За словами пресслужби бюро, капітан — єдиний зі 100 людей екіпажу, хто перейшов на бік Росії.

У ДБР повідомили про завершення досудового розслідування проти капітана корвета "Тернопіль", який єдиний перейшов на бік ЗС РФ під час анексії Криму у 2014 році. Про деталі розповіла пресслужба відомства.

Вказано, що справа капітана передана до суду — його обвинувачують у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Чоловіка судитимуть заочно — поки що він перебуває поза межами досяжності правоохоронних органів України, оскільки проживає в окупованому Криму.

Згідно з дописом пресслужби, капітан ІІІ рангу та весь екіпаж корвета "Тернопіль" (близько 100 осіб) перебували в Севастополі, коли Росія почала анексувати півострів. Капітан єдиний із усього екіпажу перейшов на бік ворога, стверджують слідчі ДБР.

Корвет "Тернопіль"

Після зради чоловіка взяли на роботу в ЧФ армії РФ — тепер він працює на сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира. ДБР перелічила, які обов'язки виконує фігурант: проводить рейди на узбережжя України, патрулює окуповані території та інші злочини.

Ємельяненко 9 років служить на користь ЗС РФ

Правоохоронці не називають ім'я чоловіка, якого судитимуть заочно. Але в мережі можна знайти інформацію, що йдеться про Максима Ємельяненка.

Максим Ємельяненко — 40-річний чоловік, який народився в місті Свиноустьє в Польщі, здобув освіту в Севастопольському військово-морському інституті ім. Нахімова. Після цього служив на кількох українських кораблях — на корветах "Луцьк", "Вінниця", "Тернопіль".

На порталі "Миротворець" вказано, що після зради його прийняли на службу на сторожове судно "Пытливый".

Ємельяненко - на порталі "Миротворець"

Пресслужба ДБР зазначила: коли Ємельяненко потрапить до рук українського правосуддя, йому доведеться провести в тюрмі від 12 до 15 років — залежно від вироку суду.

Нагадуємо, ДБР проводить розслідування проти двох посадовців, які незаконно виплачували премії та надбавки групі військових у тилу. Підозрюють, що "бойові" виплати отримували "порушники дисципліни".

Ще одна справа, якою займається бюро, стосується командира військової частини на Дніпропетровщині. Чоловік нібито привласнив 5 млн грн, до того ж разом із ним діяла група спільників.