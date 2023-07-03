У ЗСУ один із командирів привласнив бойових виплат на 5 млн грн: його викрило ДБР

У ДБР стверджують, що командира військової частини підозрюють у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненому організованою групою шляхом зловживання службовим становищем.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює командира однієї з військових частин Донецької області в організації схеми з фіктивних виплат "бойових" доплат військовослужбовцям, які перебувають за межею фронту. До схеми, крім самого командира, причетні четверо його підлеглих, їм уже вручили підозри. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Схема діяла сім місяців, зловмисникам за цей час вдалося привласнити майже 5 мільйонів гривень. За даними слідства, підозрювані внесли до списків для виплат дев'ятьох військових, які не служать у зоні бойових дій і не приїжджали на передову, але отримували всі передбачені законодавством виплати.

Підозрювані включили до списків для виплат дев'ять військових, які перебували за межами зони бойових дій Під час обшуків у фігурантів вилучили документи, на основі яких здійснювалася схема фіктивних виплат

З березня по вересень 2022 року цим військовим щомісяця перераховували на картку по 100 000 грн. Під час обшуків у фігурантів вилучили документи, на основі яких здійснювалася схема фіктивних виплат.

Тепер вирішується питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

"Командир військової частини підозрюється в розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненим організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Четверо його підлеглих, залучених до схеми, — у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо про розслідування працівниками ДБР жорстокого побиття пораненого солдата офіцером. Сестра потерпілого розповіла, що агресію у старшого лейтенанта викликало те, що військовий зайшов помитися не в ту кабіну.

А на початку літа СБУ повідомила, що силовики викрили чиновників, які збирали данину з представників українських компаній, що займаються експортом зерна через порти Одеської області.