"Порушують норми ядерної безпеки": окупанти планують запустити 4-й енергоблок ЗАЕС

У дописі української енергокомпанії вказано, що росіяни вимагають у працівників порушити заборону і запустити один енергоблок — це загрожує ядерній та радіаційній безпеці на Запорізькій АЕС.

20 липня НАЕК "Енергоатом" розповів про дії окупаційної влади та компанії "Росатом" на Запорізькій АЕС. Зокрема, росіяни вимагають у персоналу запустити четвертий енергоблок атомної станції. Про ситуацію на ЗАЕС ідеться у дописі в Telegram-каналі "Енергоатому".

Окупаційна російська влада призначила директором ЗАЕС Юрія Чернічука, нагадується у повідомленні компанії. Тепер Чернічук почав тиснути на працівників атомної станції. Зокрема, він вимагає у них дві речі: по-перше, укласти контракти з "Росатомом", по-друге, запустити четвертий енергоблок.

Працівники відмовляються виконувати злочинний наказ — він суперечить вказівкам, отриманим від легітимного контролюючого органу — Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯР).

Виконання наказу росіян призведе до порушення норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, стверджує "Енергоатом". Також ідеться про те, що персонал, який його виконає, втратить ліцензії ДІЯР на роботу на атомній станції.

У дописі української енергокомпанії зазначається, що тиск здійснюється на українських працівників, які не змогли виїхати на підконтрольну Україні територію. 30 людей встигло перебратись у безпечне місце — і замість них прибули некомпетентні працівники "Росатому". Оскільки вони не здатні виконати напуск 4-ого енергоблоку ЗАЕС, то окупанти почали вимагати це зробити в українського персоналу.

Зазначимо, напередодні — 19 липня — ГУР Міноборони викрили плани російського командування щодо Запорізької ЗАЕС. За словами розвідників, окупанти поширюють фейкові повідомлення про нібито штурм атомної станції, які незабаром проведуть "війська". Вказується, що подія відбудеться наприкінці липня.

6 липня стало відомо про чергові спроби росіян порушити безпеку на станції. Зокрема, як повідомлялось в НАЕК "Енергоатом", вони намагались активувати п'ятий енергоблок

Кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський попередив про теракт, який планували провести на ЗАЕС росіяни. За його словами, розвідка встановила, що в окупантів "все готово" для вчинення злочину.

Міненергетики провело засідання Координаційного штабу. На засіданні встановили, як діятимуть у чотирьох областях, які можуть потрапити у зону радіоактивного забруднення у випадку отруйного викиду на ЗАЕС.

Станом на початок російського вторгнення на Запорізькій АЕС було введено в експлуатацію п'ять енергоблоків потужністю по 1ГВт кожен. Біля станції розташовано охолоджуючий ставок, за рівнем якого стежать — він під загрозою надмірного обміління внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Поруч з ЗАЕС — місто Енергодар, Марганець — за 15 км на північ, Нікополь — за 15 на північний захід. До Запоріжжя — близько 50 км.

Запорізька АЕС - де розташовано четвертий енергоблок

Щоб зрозуміти, куди у випадку викиду нестиме радіоактивну хмару, можна стежити за напрямком вітру, який панує у місцевості поруч з ЗАЕС.

Нагадуємо, Росія продовжує вчиняти терористичні акти — обстрілює цивільну портову інфраструктуру на Одещині та Миколаївщині. Внаслідок обстрілу в ніч з 18 на 19 липня згоріло кілька тисяч тонн пшениці, яку планували відправити в Китай.

Під час обстрілу 20 липня ворог вдарив по Миколаєву. Очільник Миколаївщини Віталій Кім розповів про постраждалих та масштаб руйнувань.