"Удар по окупантах у Красногорівці": ЗСУ вперше застосували касетні боєприпаси, — ЗМІ (відео)

За даними журналіста Юрія Бутусова, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади завдали удару по місцю базування окупантів у Покровському районі Донецької області.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва в районі Красногорівки Покровського району Донецької області ліквідували російського пропагандиста Михайла Лучина, який вів Telegram-канал "Миша на Донбасі". Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов із відсиланням до того, що ЗСУ пустити в дію касетні бомби. Пост опубліковано в Telegram-каналі Бутусова.

Автор публікації виклав відео та уточнив, що дивитися слід з 32-ї секунди, де видно розриви снарядів, схожі на касетні.

Він також доповнив пост скриншотом публікації в The Washington Post. Американське видання з посиланням на джерела в уряді США повідомило, що Україна почала застосовувати касетні боєприпаси.

"Відео ліквідації "військкора" Михайла Лучина", — написав автор публікації.

У США підтвердили, що Україна почала застосовувати під час контрнаступу касетні боєприпаси, але чекають оцінок щодо ефективності цих снарядів, ідеться в статті The Washington Post.

Касетні боєприпаси на озброєнні ЗСУ

Касетні бомби передали Україні через тиждень після офіційного анонсу постачання. З таким кроком з боку Вашингтона не погодилися деякі союзники, як-от Велика Британія. Однак у березні цього року ООН повідомила, що є підтверджені звіти про те, що російські сили застосовували касетні боєприпаси в населених районах щонайменше 24 рази. У торішньому розслідуванні CNN зазначалося, що путінські війська обстріляли Харків 11-ма касетними ракетами в перші дні повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що касетні боєприпаси змінять перебіг війни на користь України й стануть фактором, що деморалізує. Про це 13 липня заявили у ЗСУ.

Також повідомлялося, що у Вашингтоні не впевнені, як позначаться касетних бомб вплине на події на фронті.