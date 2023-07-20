"Без страховки не попливе": аналітик розкрив тактику РФ для знищення зернового коридору

За словами британського військового аналітика Майкла Кларка, якщо РФ вдасться створити атмосферу небезпеки, кораблі не отримають страховки.

Загроза, яка йде кораблям, що перевозять зерно в Чорному морі, спрямована на страхову індустрію. Про це заявив британський аналітик Майкл Кларк, передає Sky News.

Якщо РФ вдасться створити атмосферу небезпеки, кораблі не отримають страховки.

"Ви можете робити все, що завгодно, але якщо страховки немає, то корабель не попливе", — пояснив він.

Кларк додав, що вся справа у вимогах, які висуває РФ: скасування санкцій, повернення платіжної системи Swift, відновлення роботи найбільшого у світі аміакопроводу Тольятті — Одеса тощо.

Вони намагаються жорсткими вимогами переконати весь світ у тому, що необхідно щось зробити для виконання їхніх вимог.

"Він дуже важливий для Росії, тому що аміак — це основа індустрії добрив, які потрібні для продуктів. Вони від цього залежали до початку війни. Росіяни вимагають його відновлення, щоб можна було направляти аміак на світовий ринок", — зазначив Кларк.

Але 17 червня хтось підірвав цей аміакопровід, тепер він пошкоджений і, щонайменше, цього року, не відкриється.

47 млн жителів глобального югу залежать від зерна з України

"47 млн людей, які живуть у південній частині планети, залежать від українського зерна, яке, станом на зараз, нікуди не рухається", — додав аналітик.

Нагадаємо, що в Міноборони США попередили про небезпеку атак цивільних суден у Чорному морі з боку військ РФ. Туреччина не поспішає надавати свої військові кораблі, щоб гарантувати безпеку. Наслідки атак по кораблю країни НАТО забезпечать ескалацію на найвищому рівні, вважають військові аналітики.

Також повідомлялося, що в ОП відповіли на погрози РФ атакувати кораблі в зерновому коридорі.