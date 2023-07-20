Ціль номер один: у ЗСУ розповіли, що насамперед намагаються знищити на полі бою (відео)

За словами Сергія Череватого, українські військові намагаються постійно знаходити і знищувати ворожі станції "Борисоглєбськ", "Житєль", "Поле".

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 20 липня в ефірі телемарафону заявив, що станції радіоелектронної боротьби є пріоритетною ціллю наших військових.

За словами Череватого, у нас радіоелектронна боротьба потребує покращення та посилення. І цей процес, як раз зараз розвивається.

Він наголосив, що в Україні досить хороша школа фахівців цієї спеціальності.

Ця війна змушує всіх постійно вчитися і вдосконавлюватися. Не виключення є і радіоелектронна боротьба.

"У ворога досить потужна РЕБ. Ми будемо нарощувати зусилля в цьому напрямку. Ворог, нажаль, теж це робить Позавчора ми знищили чергову їхню станцію РЕБ. Такі станції є одними із пріоритетних наших цілей. Ми намагаємось постійно знаходити і знищувати ворожі станції "Борисоглєбськ", "Житєль", "Поле", — сказав речник.

Також Череватий зазначив, що проти російських "Ланцетів" РЕБ — це дуже потужна зброя.

Ця війна змушує всіх постійно вчитися і вдосконавлюватися. Не виключення є і радіоелектронна боротьба.

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Радіоелектронна боротьба (РЕБ) — сукупність узгоджених дій військових сил щодо здобуття інформації про розташування радіоелектронних засобів (РЕЗ), систем управління військами і зброї противника, їх знищення, захоплення, виведення з ладу, радіоелектронне придушення.

Нагадаємо, 20 липня Фокус повідомляв, що ЗСУ локалізували наступ росіян на лінії Куп'янськ-Лиман. За даними речника Сергія Череватого, на лінії Куп'янськ-Лиман противник здійснив чотири марні штурми. ЗСУ знищили 20 окупантів, 55 дістали поранення.

Раніше, 18 липня у Міноборони розповіли про активізацію ЗС РФ під Куп'янськом. Заступниця міністра Ганна Маляр розповіла, що відвертати увагу наступом на інших напрямах — не нова тактика ворога, яка свідчить про паніку у російському війську.