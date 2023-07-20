"Ворог гатить з різних калібрів": ЗСУ локалізували наступ росіян на лінії Куп'янськ-Лиман

За даними речника Сергія Череватого, на лінії Куп'янськ-Лиман противник здійснив чотири марні штурми. ЗСУ знищили 20 окупантів, 55 дістали поранення.

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Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий 20 липня на ефірі телемарафону заявив, що Збройні сили України локалізували "великий наступ" російських військових на лінії Куп'янськ-Лиман.

За словами Череватого, на Лимано-Круп’янському напрямку, який залишається лідером по артелерійським ударам ворога, ворог бив різними калібрами по нашим позиціям. Противник здійснив чотири штурми в районі населених пунктів Масютівка та Лиман-1.

Загалом за добу на лінії фронту Куп'янськ-Лиман відбулося 568 обстрілів, 17 авіанальотів, а також чотири марні штурми ворога в районах Масютівки та Лиману Першого.

На Лимано-Круп’янському напрямку Сили оборони знищили:

20 окупантів,

55 дістали поранення,

уражено реактивну систему "Град",

два міномети,

два дрони-камікадзе "Ланцет",

безпілотник-розвідник "Орлан-10".

"Намагаються максимально бити артилерією та авіацією, після чого штурмують. Це відбувається кілька місяців поспіль, жодного навіть локального успіху вони не досягли. "Великий наступ", який вони анонсували навесні, локалізовано, вони не можуть перехопити ініціативу", — повідомив Череватий.

"У нашій операційній зоні є Бахмутський напрямок, де ЗСУ тримають оборону, штурмують і тиснуть ворога по флангах, наносять йому вогневі удари. Противник відчайдушно здійснює спротив. Загалом на цьому напрямку відбулося 15 боєзіткнень, в ході яких нам вдалося знищити 80 окупантів", — повідомив речник.

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Крім того, українська армія продовжує проводити наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. За даними речника Андрія Ковальова, російські війська чинять потужний опір в районі Курдюмівки та пробували повернути позиції в районі Приютного. Проте ЗСУ йдуть вперед.

20 липня в ЗСУ заявили, що прориву ЗС РФ біля Купʼянська не буде, бо 100 тисяч військ це більше "гра мʼязами".