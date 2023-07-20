ЗСУ мають успіхи одразу на трьох напрямках фронту, – Генштаб (мапа)

За даними речника Андрія Ковальова, російські війська чинять потужний опір в районі Курдюмівки та пробували повернути позиції в районі Приютного. Проте ЗСУ йдуть вперед.

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Українська армія продовжує проводити наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов в ефірі телемарафону 20 липня.

Бійці ЗСУ просуваються на трьох напрямах та мали успіхи на таких ділянках:

Мала Токмачка-Вербове;

Новоданилівка-Роботино;

північніше та південніше Бахмута.

За словами Ковальова, військові продовжують наступати на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Українські Сили оборони закріплюються на нових позиціях, а також знищують російські цілі з артилерії. Також активно проводяться контрбатарейні дії.

Просування ЗСУ на напрямку Роботине та Вербове

На Бахмутському напрямку в районі Курдюмівки російські окупанти чинять потужний спротив.

"Окупанти чинять потужний спротив, застосовують резерви, зазнають значних втрат", — заявив Ковальов.

В районі Курдюмівки окупанти чинять потужний опір

"Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень", — додав Ковальов.

Також окупанти безрезультативно пробували повернути позиції північніше в районі села Приютне у Запорізькій області.

Окупанти намагались повернути позиції північніше Приютного

Нагадаємо, 19 липня ЗМІ писали, що Сили оборони використовують маленькі групи, щоб просуватися вперед. Це дозволяє мінімізувати втрати.

20 липня в ЗСУ заявили, що прориву ЗС РФ біля Купʼянська не буде, бо 100 тисяч військ це більше "гра мʼязами".