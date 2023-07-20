Понад 30 загиблих: в МВС розповіли про втрати після підриву Каховської ГЕС (відео)

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок руйнування гідроелектростанції загинуло понад 30 людей, триває підрахунок матеріальних втрат.

Унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. Про це повідомив міністр МВС України Ігор Клименко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Що стосується загиблих: у нас на сьогоднішній день загиблих 31 людина. 29 — це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області", — сказав Клименко.

За словами міністра, говорити про остаточні втрати врожаю, а також про масштаб шкоди приватним господарствам, які перебували на території Херсонської та Миколаївської областей, що постраждали від підриву Каховської ГЕС, наразі важко, адже фахівці все ще ведуть підрахунки.

"Втрати ми ще рахуємо. Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які зростали на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема. Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища. І на сьогоднішній день я бачу основною проблемою — це доступ до води надалі для наших громадян", — зазначив очільник МВС.

Коментар Ігоря Клименка про Каховську ГЕС із 7:13

Нагадаємо, 6 червня стало відомо про підрив окупантами греблі Каховської гідроелектростанції. Більшу частину споруд електростанції було зруйновано. Українська влада звинуватила у теракті російські окупаційні сили, які контролювали гідроелектростанцію після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна знала про плани окупантів підірвати машинне відділення гідроелектростанції ще восени минулого року.

Росія в руйнуванні Каховської ГЕС звинуватила Україну, назвавши те, що трапилося, "навмисною диверсією влади Києва". За версією Кремля, ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблі гідроелектростанції.

В американському виданні New York Times дійшли висновку, що найімовірнішою причиною руйнування Каховської гідроелектростанції став вибух вибухівки в ремонтному проході або відсіку в бетонній основі будівлі.