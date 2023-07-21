ЗСУ атакують на всіх напрямках і значно просунулися під Бахмутом, — ISW (карта)

Аналітики зазначають, що одні з найгарячіших боїв проходять у Донецькій області, де регулярно українські захисники займають нові позиції. Успіхи ЗСУ визнають навіть російські джерела.

Збройні сили України продовжують контрнаступ і звільняють території від російської окупації. Нових успіхів вдалося досягти на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 20 липня.

Харківська та Луганська області: ситуація на фронті

Російські окупанти намагалися почати наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але вони були обмеженими. Аналітики при цьому зазначають, що противник все ж нібито просунувся на південь від Новоселівського (15 км на північний захід від Сватово) на півтора кілометра.

Представники українського Генштабу розповіли, що бійцям вдалося відбити російські атаки на південний захід від Масютівки (13 км на північний схід від Куп'янська), а також за деякою інформацією на лінії Куп'янськ-Лиман.

У російських джерелах продовжують стверджувати, що наступальні операції ЗСУ біля Куп'янська та Кремінної тривають.

Як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: ISW

Донецька область: ситуація на фронті

Українські військові продовжують свій контрнаступ на цій ділянці. Зокрема, йдеться про північний і південний фланги міста Бахмут, де вдалося досягти обмежених успіхів. За даними з геолокаційних кадрів, ЗСУ пройшли вперед у лісовому районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

"Командир 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький повідомив, що українські сили успішно атакували підрозділи 72-ї мотострілецької бригади і загони "Шторм-Z" і просунулися на 1800 метрів у напрямку Бахмута", — пишуть аналітики.

А ось російські джерела стверджують, що в районі Кліщіївки тривають наземні штурми з боку ЗСУ. Українські війська також намагалися просунутися в напрямку Андріївки та в районі Курдюмівки завдяки висотам, які утримують біля Кліщіївки.

А ось російські окупанти безуспішно атакували позиції Збройних сил України поблизу Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки, Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки), Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Також, за даними аналітиків, українські захисники розпочали наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Також вдалося атакувати позиції ЗС РФ поблизу Вугледара.

Як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: ISW Як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: ISW

Запорізька та Херсонська області: ситуація на фронті

Збройні сили України також продовжують контрнаступ на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей і домоглися деяких успіхів.

Російські джерела підтверджують цю інформацію і пишуть про просування українських захисників у напрямку Урожайного і в районі Новодонецького. ЗС РФ також спробували знову контратакувати Новодарівку, щоб повернути втрачені позиції біля Рівнопілля.

"Українські сили досягли обмежених територіальних досягнень у західній частині Запорізької області та продовжили контрнаступальні операції на південь від Оріхова. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 липня, показують, що українські сили незначно просунулися на північний схід від Роботиного", — йдеться в повідомленні.

Окремо аналітики з ISW зазначили, що російські офіційні особи вирішили звинуватити українську сторону в завданні ударів за допомогою безпілотників по тимчасово окупованому Кримському півострову 20 липня, через кілька днів після атаки на Кримський міст.

Як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: ISW Як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: ISW Як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: ISW

Нагадаємо, 21 липня повідомлялося, що глава ЦРУ назвав недоліки армії РФ, які допоможуть Україні під час контрнаступу ЗСУ. За його словами, у противника серйозні структурні недоліки і це в майбутньому може допомогти українській перемозі.