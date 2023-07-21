Удари "Калібрами": РФ обстріляла рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу (відео)

ЗС РФ здійснювали пуски крилатих ракет кількома хвилями. Для того, щоб обійти систему ППО, російські "Калібри" летіли на дуже низькій висоті з акваторії Чорного моря.

Російські окупанти в ніч на 21 липня знову атакували Одеську область ракетами. Вони вдарили "Калібрами" по терміналу, де зберігалося зерно і сільськогосподарська техніка. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це вже четверта атака Російської Федерації по області і цього разу сталася вона на світанку. Противник випустив ракети типу "Калібр" із ракетоносія, який напередодні був виведений на чергування в Чорне море.

"На жаль, є влучання в термінали із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей. Вони отримали різані рани склом", — йдеться в повідомленні.

Олег Кіпер зазначив, що після трьох поспіль атак по портовій інфраструктурі, противник переключився на аграрні підприємства. Для того, щоб обійти системи ППО, РФ запустила ракети на максимально низькій висоті та використовувала особливості ландшафту.

Також висловилася з приводу атаки на Одеську область в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, російські окупанти атакували регіон двома хвилями.

"Ворог продовжує терор, який безперечно пов'язаний із зерновою угодою. Цієї ночі окупанти влучили в агропідприємство на Одещині, намагаючись знищити запаси зерна", — йдеться в повідомленні.

Під час рятувальних робіт після першої атаки, росіяни знову запустили "Калібр" тим самим маршрутом, однак співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій встигли сховатися в безпечному місці.

Постраждали лише дві пожежні машини, які перебували поруч.

Нагадаємо, 21 липня аналітики з ISW писали, що Росія хоче показати, що зернова ініціатива без неї неможлива і тому останні кілька днів активно завдає ракетних ударів по Одесі.