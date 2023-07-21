Результат до 100%: у ЗСУ пояснили, які цілі зможе перехоплювати винищувач F-16 (відео)

Постачання західних винищувачів, за словами речника командування ПС Юрія Ігната, дозволить підвищити процент перехоплення повітряних цілей до максимуму. Проте балістику збивати F-16 не зможуть.

Винищувачі F-16 допоможуть Повітряним силам захищати українське небо від російських атак ракетами та дронами. Про це в інтервʼю для "РБК-Україна" розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Американський винищувач F-16 здатний збільшити відсоток збиття російських повітряних цілей до майже 100%.

Які цілі зможе збивати F-16

"Він може прикрити небо від дронів-камікадзе та крилатих ракет, тобто приблизити відсоток збиття до 100, зараз ми маємо 70-80% — це під час сильних російських атаках, із F-16 цей показник може збільшитися до максимального", — пояснює Ігнат.

Також він додав, що літак дозволить використовувати дешевші ракети для ППО та не витрачати дороговартісні боєприпаси на незначні цілі. ЗРК мають захистити українське небо від російської авіації, щоб контролювати повітряний простір і захищати великі міста й стратегічно важливі об'єкти. Водночас Ігнат додав, що F-16 не зможе збивати балістичні ракети.

Як відбуватиметься навчання на F-16

Навчання українських льотчиків на західних винищувачах F-16 має скоро початися. Льотчики вже два місяці чекають на рішення, де проходитиме навчання. Одна з проблем, за словами Юрія Ігната, полягає в пропускній здатності тренажерів, інструкторів і навчальних літаків у партнерів. За 6 місяців можна підготувати декілька ескадрилей винищувачів для виконання поточних завдань.

Графіки навчання починатимуться вже наприкінці літа. Зараз Повітряні сили консультуються з партнерами, щоб визначити, де й скільки навчати льотчиків.

Нагадаємо, 21 липня в Білому домі заявили, що Україна може отримати F-16 до кінця року, але ЗСУ потрібніша артилерія, танки та ППО.

19 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нові винищувачі будуть в Україні, коли буде готова інфраструктура та готові льотчики й інженери-техніки.