Розкаявся у суді: на Харківщині засудили експоліцейського за співпрацю з окупантами (фото)

Під час російської окупації експоліцейський конвоював затриманих місцевих мешканців.

На Харківщині колишнього поліцейського, який добровільно співпрацював з ворогом під час тимчасової російської окупації міста Куп'янськ, за державну зраду ув'язнили до 15 років. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора у Facebook.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним експоліціянта у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", — повідомили в Офісі генпрокурора.

Зокрема, в суді прокурори довели, що в червні 2022 року під час окупації Куп'янська чинний сержант поліції, начальник конвою відділення №3 взводу №3 роти №2 батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області добровільно почав співпрацювати з російськими військовими.

Спочатку він обійняв псевдопосаду "и.о. начальника группы конвойной службы", а потім став "командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)". Зокрема, він займався конвоюванням затриманих ворогом місцевих жителів.

Проте на початку 2022 року правоохоронці затримали зрадника в Куп'янському районі. Тоді як колегія суддів винесла щодо нього обвинувальний вирок, йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років. Також у нього конфіскували майно, яке було його особистою власністю, та позбавили звання "сержант поліції".

В Офісі генпрокурора додають, що під час судового засідання експоліцейський визнав свою вину та щиро розкаявся.

Нагадаємо, 21 липня 2022 року в СБУ розповіли про затримання колаборанта в Миколаївській області, який водив своїх односельчан на "інсценовані розстріли" під час російської окупації.

20 липня стало відомо, що в Одесі СБУ затримала проросійського блогера з Миколаївщини, який фактично був "правою рукою" колаборанта Кирила Стремоусова.