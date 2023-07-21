"Кладовище техніки": бійці 66 бригади показали відео знищення бронемашин ЗС РФ (відео)

На відео генерала Сирського — майстер-клас від бійців ЗСУ: вони використали три різних види озброєння, щоб знищити російську техніку.

Бригадний генерал та командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав кадри роботи 66 ОМБр ЗСУ. На відео результативне відпрацювання по бронемашинах ЗС РФ, які поповнили "кладовище техніки" ворога. Відео опубліковане у Telegram-каналі бригадного генерала.

У дописі Сирського — колекція з трьох ударів по російській техніці. При цьому в усіх трьох випадках бійці 66 бригади використали різну зброю:

спершу застосували дрон, який скинув гранату на російський танк;

66 ОМБр ЗСУ - знищення російського танка

потім — ПТРК, з якого випустили ракету у напрямку військової техніки ЗС РФ;

66 ОМБр ЗСУ - знищення техніки РФ

останні кадри — дим над російською бронемашина невстановленого типу, з люка якої вигулькують двоє солдатів.

66 ОМБр ЗСУ - знищення бронемашини ЗС РФ

Генерал зазначив, що 66 бригада успішно поповнила "кладовище орківської техніки".

Зазначимо, очільник Сухопутних військ не вказав, де саме відбуваються події, які він показав на відео. Однак у матеріалі онлайн-медіа Міноборони "АрміяInform" розповідається про те, як 66 ОМБр використовує проти ЗС РФ російські ж трофейні ПТРК "Корнет". При цьому зазначається, що бригада діє на Донеччині.

Генштаб ЗСУ перелічив гарячі точки на п'ятьох ділянках фронту на Донеччині — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському. Зокрема, ворог намагається атакувати на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Згідно з даними волонтерської спільноти DeepState, армія РФ намагається атакувати ще й на Сватівському відтинку (між Лиманом та Куп'янськом), зокрема — посилює бойові дії на кордоні з Донецькою областю біля населених пунктів у напрямку Лиману та в Серебрянському лісництві. Крім того, вказано, що тривають активні бої біля Авдіївки.

Ситуація на лінії фронту на кордоні Донеччини та Луганщини станом на 21 липня 2023 року

Нагадуємо, 2 липня бійці 66 бригади опублікували відео застосування ПТРК проти військової техніки ЗС РФ. Пресслужба бригади розповіла, що влучний удар знищив спостережний пункт противника.

За тиждень до цього військові показали кадри тренування на полігоні. Тренування відбувалось в умовах, максимально наближених до бойових: українські бронемашини переміщувались по місцевості, схожій на ту, де незабаром мають діяти бійці ЗСУ.