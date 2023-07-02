Бійці 66 бригади застосували ПТРК і знищили спостережний пункт (відео)

Українські воїни встановили ПТРК на пагорбі, аби влучити у російський спостережний пункт, який відстежував переміщення особового складу та техніки на далекій відстані.

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Російський спостережний пункт був ліквідований воїнами 66-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу у Facebook.

Об'єкт був розташований у локації, яка надавала можливість контролювати будь-яке пересування на значній відстані. Українські захисники вирішили застосувати протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) аби знищити загрозу. Згодом постріл, який був здійснений з пагорба, був успішним.

"Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, – за Батьківщину", – процитували воїни українського письменника та кінорежисера Олександра Довженка.

66 окрема механізована бригада ЗСУ

Підрозділ механізованих військ створили як кадровану військову частину. Він функціонував у Корпусі резерву у 2015-2017 роках, та після початку повномасштабного наступу російських військ проти України у лютому 2022 року, був відмобілізований. Вже 18 квітня 2022 року бригада передана до бойового складу Сухопутних військ.

У грудні 2022 року військовий підрозділ брав участь в обороні на Донеччині. Саме в тому місяці бригада отримала бойове знамено.

Нагадаємо, наприкінці червня українська бригада, яка нещодавно була сформована, успішно знищила ворожий пункт управління безпілотниками. Російські війська облаштували об'єкт серед зруйнованої цивільної інфраструктури й дерев, щоб у віддаленому режимі керувати дронами, але згодом залишилися без техніки.

Також 2 липня артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів в районі Бахмута. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський пояснив, що на Бахмутському напрямку російські загарбницькі підрозділи залишились без значної кількості боєприпасів завдяки артилеристам десантного українського підрозділу.