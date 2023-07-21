Повністю закриють питання: ЗСУ можуть загнати флот РФ до Туапсе і Новоросійська, — Міноборони (відео)

За словами заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, можливості ЗСУ не обмежені системами типу "Нептун": є й інші технічні рішення.

Що довше затягується війна, то нижча ймовірність, що Чорноморський флот РФ виживе в короткостроковій перспективі. Таку заяву зробив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Представник Міноборони відповів на погрози з боку Кремля про те, що всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів можуть розглядатися як перевізники військових вантажів.

Якщо порівнювати з періодом початку повномасштабної війни, то зараз у ЗСУ вже з'явилося більше можливостей, щоб "загнати весь цей чорноморський флот ближче до Туапсе, Новоросійська — і не давати переміщатися в зоні Криму".

Можливості Сил оборони України не обмежені системами типу "Нептун" — є інші.

Технічні рішення ЗСУ "закриють питання"

"Ми набагато сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі", — пояснив Володимир Гаврилов, додавши: що довше затягуються військові дії, то нижча ймовірність збереження флоту РФ у його нинішньому вигляді.

Гаврилов послався на те, що в України з'являться "технічні можливості", щоб протистояти загрозі з боку Чорноморського флоту. І пообіцяв розвіяти сумніви тих, в кого вони є.

"Нехай думають, нехай розраховують — якщо хтось сумнівається, нехай чекають", — запевнив представник оборонного відомства.

Нагадаємо, що ЗСУ вперше застосували касетні боєприпаси. Напередодні, 20 липня, за інформацією журналіста Юрія Бутусова, українські захисники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вдарили по місцю базування окупантів у Покровському районі Донецької області.

Також повідомлялося, що приватні компанії в Україні вироблятимуть боєприпаси для БПЛА.