Карту Буданова з "розділеною" РФ виставили на продаж (відео)

На виручені гроші від продажу знаменитої карти, яка наводила жах на російських пропагандистів, планується придбати п'ять комплексів БПЛА для Головного управління розвідки Міноборони України.

Знамениту карту керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, на якій зображено розділену Росію, продадуть на аукціоні. Про це повідомив телеведучий Сергій Притула.

За словами шоумена, Кирило Буданов передав карту фонду Притули, щоб зібрати грошей на придбання п'яти комплексів БПЛА EOS для ГУР. Глава української розвідки також поставив свій підпис на лоті.

"Кирило Олексійович віддав нам дорогу йому річ із візуалізацією майбутнього росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР" — повідомив він.

Аукціон стартує 23 липня, початкова ставка 400 тисяч гривень.

Карта Буданова з розваленою РФ

Нагадаємо, карту "розділеної" Росії в кабінеті глави ГУР Кирила Буданова журналісти помітили наприкінці 2022 року. На ній чорним маркером були обведені Курська і Бєлгородська області, а також Кубань. Калінінградська область була підписана "ФРН", на Карелії та північному заході стояла літера "Ф", Кавказ називався "Ічкерією", центральні області та частина Сибіру підписані "ЦАР", на Далекому Сході — буква "К", на Курильських островах — "Японія".

Карта РФ у кабінеті глави ГУР Кирила Буданова Фото: trump-golf

Буданов відразу не став відповідати на запитання про те, що означають підписи, зазначивши, що "всі бачать те, що вони хочуть бачити". Пізніше глава ГУР пояснив, що карта з'явилася в нього в кабінеті між 5 і 7 березня 2022 року, і відтоді багато хто з його колег малював на ній.

Карта з "розділеною" Росією налякала російських пропагандистів. В одному з телеефірів вони заявили, що карта являє собою "смертельно небезпечну річ".

Пізніше Кирило Буданов повідомив, що карта більше не висить на стіні в його кабінеті, а зберігається в столі.

Раніше ми писали, що Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов передбачив розпад РФ, який зіграє важливу роль у закінченні війни в Україні.

Фокус також розповідав, що Головне управління української розвідки незабаром отримає партію розвідувальних безпілотників EOS С VTOL. У ГУР зазначили, що мають досвід роботи з безпілотними комплексами, які добре себе зарекомендували, допомагаючи військовим виконувати бойові завдання зі знищення живої сили ЗС РФ та їхньої техніки.