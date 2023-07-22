Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зареєстрував компанію в Білорусі

Компанія зі статутним фондом 200 білоруських рублів була зареєстрована там же, де розташований табір найманців ПВК "Вагнер".

Євген Пригожин, глава ПВК "Вагнер", зареєстрував у Білорусі товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" зі статутним фондом у 200 білоруських рублів (близько 80 доларів). Про це повідомляє видання Reform.by.

За даними з Єдиного держреєстру юросіб та ІП Мін'юсту Білорусі, компанія була зареєстрована 19 липня в селі Ціль Осиповицького району Могильовської області. Згідно з Reform.by, саме там розташований табір, куди після заколоту в Росії приїхали найманці ПВК "Вагнер".

Реєстраційні документи Фото: Соцмережi Реєстраційні документи Фото: Соцмережi

Основним видом діяльності нової компанії заявлено "управління нерухомим майном". Її власник — російське ТОВ "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", а керівником вказано Євгена Пригожина. Також там вказано номер телефону, а ось адреси електронної пошти немає.

В РФ дійсно існує ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг".

Євген Пригожин у халаті з вишивкою "Конкорд" Фото: РІА Новини

Товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд менеджмент і консалтинг" було засновано Євгеном Пригожиним 1995 року. Пригожин був зареєстрованим власником компанії до 2009 року. З 2011 року до 2017 року зареєстрованим власником була його мати, Віолетта Пригожина. Дмитро Уткін став генеральним директором ТОВ "Конкорд менеджмент і консалтинг" 14 листопада 2017 року.

На 2009 рік річний оборот ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" становив 100-130 мільйонів доларів США.

У 2022 році основними замовниками ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" були: Управління Справами Президента Російської Федерації, Комітет із зовнішніх зв'язків Санкт-Петербурга, Апарат Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації, Російський Музей.

Євген Пригожин на прийомі в Кремлі

Компанії групи "Конкорд" постачали харчування до шкіл і лікарень Москви.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про заколот Пригожина в РФ, коли він разом із найманцями ПВК "Вагнер" ледь не дійшов до Москви.

Підсумком "смути" стало перекидання бойовиків ПВК у Білорусь, де вони влаштувалися в наметовому таборі в селі Ціль. Туди ж стягується військова техніка.

Табір ПВК "Вагнер" у Білорусі

Днем раніше російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко дав коментар українським ЗМІ, зазначивши, що заколот Пригожина може повторитися, просто зараз обидві сторони "нарощують силу".

"Вважаю, що Пригожин має намір дочекатися моменту, коли путінський режим ослабне. Буде повторення "Маршу справедливості" на Москву", — каже Яковенко.