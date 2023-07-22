Удар по складах і нафтобазі: у ЗСУ підтвердили успішну атаку по військових об'єктах у Криму (відео)

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про детонацію боєприпасів на території військового складу в Красногвардійському районі. Також було ухвалено рішення про евакуацію місцевих жителів у п'ятикілометровій зоні.

Унаслідок удару БПЛА по військовому складу на території тимчасово окупованого Криму сталася детонація боєприпасів. У зв'язку з цим місцева "влада" проводить евакуацію населення в радіусі 5 км. Про це 22 липня заявив "глава" півострова Сергій Аксьонов.

За попередніми даними, постраждалих немає. Місцевих жителів евакуюють у пункти тимчасового розміщення. Тим громадянам, які мають родичів було рекомендовано виїхати до них.

"Унаслідок атаки ворожого безпілотника на Красногвардійський район сталася детонація на складі боєприпасів. Руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає", — повідомив Аксьонов.

Крім того, у зв'язку з інцидентом було припинено рух потягів Кримською залізницею.

"Для мінімізації ризиків також вирішено призупинити рух на Кримській залізниці. Розраховуємо, що наслідки НП будуть усунені в стислі терміни", — додав Аксьонов.

Тим часом російські військкори оскаржують версію удару по території Криму за допомогою безпілотників. Канал "Рибарь" повідомив, що сьогоднішній удар по Криму завдавали британськими ракетами Strom Shadow. Інші російські пабліки погодилися з цим припущенням.

"Можемо підтвердити, що характерний звук прольоту цих ракет було чути над російськими позиціями в Херсонській області незадовго до вибухів у Криму", — пише "Военный осведомитель".

Реакція Збройних сил України

В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердили сьогоднішню успішну роботу щодо нафтобази та складів РФ в Криму.

"Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії РФ у тимчасово окупованому Октябрському (Красногвардійському районі АР Крим)" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо про атаку БПЛА по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму. Повідомлялося, що безпілотники вдарили по аеродрому і нафтобазі в Октябрському під Сімферополем.