Російські пропагандисти потрапили під обстріл: є загиблий та поранені, – росЗМІ

Знімальні групи державних ЗМІ планували зняти сюжет про касетні боєприпаси, які зʼявились в ЗСУ. Заявляється, що саме під їхній обстріл і потрапили пропагандисти декількох видань.

Російські пропагандисти одразу декількох провідних державних ЗМІ РФ потрапили під обстріл в Запорізькій області. Про це повідомляє "РИА Новости".

22 липня приблизно о 12 годині під обстріл потрапили пропагандисти з "РИА Новости", "ТАСС", "Россия" та "Известий". Як заявляють в Міноборони РФ, вони готували сюжет про касетні боєприпаси, які зʼявились в ЗСУ. Репортаж планували зробити в Запорізькій області. Також в оборонному відомстві кажуть, що обстріл відбувся саме касетними боєприпасами.

Унаслідок четверо журналістів отримали поранення, один з них загинув від отриманих поранень. Загиблим виявився Ростислав Журавльов. Інші троє мають поранення середнього ступеня складності:

кореспондент Роман Польшаков — уламки в мʼяких тканинах та перелом тазостегнових кісток;

оператор Дмитро Шиков — чотири уламкових поранення;

фотокор Костянтин Міхальчевський.

"Радник голови" окупованого Криму Олег Крючков заявив, що фотокореспондента РІА Костянтина Міхальчевського відправлять на лікування на окупований півострів, якщо це дозволятиме зробити стан пропагандиста.

Варто додати, що російські кореспонденти постійно вдягаються у військову форму, яка характерна для ЗС РФ. Проте журналісти мають вдягати елементи захисту помітних кольорів, щоб відрізнятись від комбатантів. Наприклад, темно-сині бронежилети та шоломи з великими написами PRESS.

Типовий бронежилет для журналістів

Російські пропагандисти нехтують рекомендацією та постійно вдягаються саме у військову уніформу, що майже унеможливлює ідентифікацію їх саме як працівників преси.

Загиблий Ростислав Журавльов у військовій формі

Нагадаємо, 20 липня бійці ЗСУ ліквідували російського пропагандиста Михайла Лучина, який був відомий тим, що на нього замовили фалоімітатори на вартість понад 25 тисяч доларів.

19 липня росЗМІ заявили, що ЗСУ ліквідували комбрига "Ташкента", який очолював одну з окупаційних бригад РФ.