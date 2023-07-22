"Серйозна бойова міць": у США висловилися про успіхи ЗСУ в контрнаступі (відео)

Джейк Салліван вважає, що українські війська прагнуть вибрати оптимальний момент для активного контрнаступу, щоб мати максимальний вплив на поле бою.

У п'ятницю, 21 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Збройні сили України мають значну бойову міць, яку вони ще не застосували в контрнаступі. Про це він заявив під час виступу на Aspen Security Forum.

Згідно із заявою Джейка Саллівана, Збройним силам України належить подолати "багатошарові оборонні споруди, мінні поля та інші перешкоди", встановлені російськими окупантами, у процесі контрнаступу.

Радник президента США з національної безпеки, Джейк Салліван, зазначив, що українські збройні сили прагнуть вибрати оптимальний момент для залучення всіх бойових сил, щоб надати максимальний вплив на поле бою.

"Зрештою це рішення, яке вони ухвалять. І саме в той момент, коли вони візьмуть це на себе, ми дійсно побачимо, якими будуть результати контрнаступу", — пояснив Салліван.

Нагадаємо, що раніше Тарнавський говорив, що Україна організовує широкомасштабні наступальні операції, незважаючи на значні заміновані території на південному напрямку. Він визнав, що українські війська досягли скромних успіхів, особливо на півдні, оскільки очікувалося, що просування буде швидким із захопленням якихось рубежів, якихось об'єктів і зрештою досягненням якоїсь мети.

Крім того, український офіцер заявляв, що Україна не підпускає ЗС РФ і перемагає на великих дистанціях. Він пояснив, що російські війська підготувалися до контрнаступу ЗСУ. Просування бійців, за його словами, ускладнюють мінні поля.