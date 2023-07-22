Можуть евакуювати поранених: Велика Британія надасть Україні дрони Malloy (відео)

Безпілотники Malloy можуть переміщати техніку, зброю і навіть поранених з лінії фронту, і є частиною пакета допомоги Британії Україні.

Міністерство оборони Великої Британії провело демонстрацію евакуації військового персоналу, використовуючи передовий квадрокоптер Malloy. Ці інноваційні дрони були додані до гуманітарного пакету допомоги, наданого Великою Британією для України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Facebook.

"Безпілотні літальні апарати, як-от дрони Malloy, що експлуатуються британською армією, можуть переміщати техніку, зброю і навіть поранених із лінії фронту, і є частиною нашого поточного пакету допомоги Україні", — ішлося в повідомленні Міноборони Великої Британії.

На записі відео наочно продемонстровано операцію, під час якої безпілотний квадрокоптер, закріплений у спеціальній підвісній трубці, перевозить пораненого військового. Квадрокоптер акуратно приземляється в заздалегідь зазначеній точці, де готові вітати його товариші, готові надати необхідну допомогу.

Детальніше про дрони Malloy

Дрони Malloy виробляє компанія Malloy Aeronautics. Ці безпілотники мають три моделі — T150, T400 і T80. На відео Міноборони Британії показано роботу дрона T400. Ця модель здатна піднімати 180 кг за будь-якої погоди і доставляти вантаж у будь-яку зазначену точку.

Дрон має знімні батареї для підзарядки, тож не потрібно чекати годинами, поки він підзарядиться. Також модель T400 має резервну систему авіоніки, приводу та акумулятора, що дає змогу вам зосередитися на завданні, а не на транспортному засобі.

До того ж дрон має вертикальний зліт, дальність польоту до 70 км і 35 хвилин може працювати в автономному режимі.

Нагадаємо, що вперше Уряд Великої Британії ухвалив рішення відправити Україні безпілотники Malloy, які зможуть доставляти обладнання на передову в травні 2022 року.

А також данські безпілотники для розмінування входять в 11 пакет допомоги Україні. Вони оснащені сканерами, які виявляють магнітні аномалії в землі, воді та її поверхні. Повідомляється, що вони здатні "побачити" будь-які металеві предмети на глибині до трьох метрів.