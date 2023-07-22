Врятує життя людей: Німеччина найближчим часом передасть Україні нові зенітні снаряди

Загалом оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв поставити Україні 300 тисяч снарядів калібру 35-мм для Gepard. Але цього року буде направлено лише 40 тисяч штук.

Незабаром Німеччина надасть Україні абсолютно нові зенітні снаряди, які плануються для постачання в передові частини Збройних Сил України. Про це повідомляє видання Bild.

Для збільшення обсягів виробництва зенітних снарядів компанія Rheinmetall запустила нову лінію на своєму заводі в Унтерлюсі, Нижня Саксонія.

"Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак", — заявив глава Rheinmetall Армін Паппергер.

За інформацією видання, Німеччина надала Україні 40 зенітних самохідних установок Gepard, які застосовуються, зокрема, для оборони українських міст від російських обстрілів.

Кожна з цих установок здатна випустити до 20 снарядів за одну чергу. Однак через дефіцит боєприпасів українські зенітники змушені економити і стріляти чергами, обмежуючись п'ятьма снарядами за раз. Це пов'язано з необхідністю раціонального використання обмежених ресурсів і підтримання готовності до оборони стратегічно важливих об'єктів.

Загалом оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв поставити Україні 300 тисяч снарядів калібру 35-мм для Gepard. Але цього року буде направлено лише 40 тисяч штук. ︎

Нагадаємо, 13 липня в німецькій компанії Rheinmetall повідомили про укладення контракту на 4 млрд євро з Бундесвером. Предмет угоди — виробництво танкових боєприпасів калібру 120 мм.

А ЗС РФ почали застосовувати в Україні боєприпаси "Краснополь-М2", які росіяни вважають високоточними. Фокус з'ясовував, чим відрізняються цей вид боєприпасів від свого попередника, а також від західних зразків — Excalibur.