Угода на 4 млрд євро: Rheinmetall уклав контракт з Бундесвером на випуск снарядів для танків

Rheinmetall випустить сотні тисяч снарядів загальною вартістю 4 млрд євро. При цьому стверджується, що на частину суми снаряди вже відвантажили.

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В німецькій компанії Rheinmetall повідомили про укладання контракту на 4 млрд євро з Бундесвером. Предмет угоди — виробництво танкових боєприпасів калібру 120 мм. Про деталі контракту написала пресслужба на сайті компанії.

Зазначається, що контракт подібного масштабу робить Rheinmetall головним постачальником набоїв 120 мм для Збройних сили Німеччини. Один з пунктів рамкової угоди — постачання набоїв Україні. Термін дії — до кінця 2030 року.

У повідомленні пресслужби не названо точну кількість снарядів, яку випустять на 4 млрд євро. Але вказується, що ідеться про "сотні тисяч" штук.

Також згадується, що на ці кошти вироблять як тренувальні, так і бойові снаряди, призначені для використання в танках Leopard 2. Бойові — трьох різних типів: підрив з затримкою, без затримки та у повітрі.

Компанія в рамках контракту вже відвантажила набоїв на суму 309 млн євро. При цьому не вказується, чи набої підуть на склади Бундесверу, чи на війну в Україні.

Зазначимо, про новий контракт Rheinmetall стало відомо за кілька годин після того, як Єврорада повідомила про узгодження виділення 500 млн євро на випуск снарядів для України. Серед іншого, кошти спрямують на підтримку зброярів, щоб вони наростили випуск військового спорядження.

Нагадуємо, 12 липня Норвегія повідомила про виділення нового пакету допомоги Україні на суму 238 млн дол. До пакета увійшли розвідувальні дрони мініатюрного розміру: важать 32 грами й здатні літати на відстань до 2 км.

Тим часом у США точаться "тихі дебати" щодо постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. Американські чиновники поступово сходяться до думки, що все ж можуть собі дозволити поділитись дефіцитним боєприпасом.