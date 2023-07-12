"Тихі дебати": у Байдена обговорюють постачання Україні ATACMS, — NYT

Як зазначають журналісти, США долають своє небажання надавати Україні передову зброю. Раніше, цьому перешкоджали побоювання з приводу загострення конфлікту.

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В адміністрації президента США триває обговорення передачі Збройним силам України ракет великої дальності ATACMS. Про це пише видання The New York Times 11 липня, посилаючись на західних чиновників.

Американські та європейські офіційні особи на умовах анонімності повідомили журналістам про "тихі дебати" в Білому домі щодо того, чи надсилати Україні бодай кілька ракет ATACMS, зарезервованих для інших загроз безпеці.

За словами представників Пентагону, американський арсенал ATACMS відносно невеликий, а ракети використовують для інших військових планів США, зокрема на Корейському півострові.

Автори публікації вказали на те, що Вашингтон поступово долає своє небажання надавати Україні передове озброєння. Раніше ці обмеження були пов'язані з побоюваннями США з приводу загострення конфлікту.

Раніше США вже змінили своє рішення щодо кількох систем озброєння, зрештою погодившись надати Києву системи Patriot, танки Abrams і касетні боєприпаси.

Нагадаємо, що 21 червня Комітет у закордонних справах Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію із закликом до адміністрації президента США Джо Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS.

За даними The Wall Street Journal від 29 червня, США близькі до схвалення передачі ракет великої дальності ATACMS для України. Високопоставлений представник українського оборонного сектору заявив, що останніми тижнями Київ помітив позитивні сигнали.

Зі свого боку французьке дипломатичне джерело 11 червня повідомило, що Париж передасть Україні 50 ракет SCALP. Друге джерело, обізнане про цей крок, зазначило, що деякі ракети вже доставлено в Україну.