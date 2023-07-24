"Жодних ознак": у ISW пояснили, чому "Вагнер" у Білорусі не становить загрози для України (фото)

Американські аналітики запевняють, що "вагнерівці" не мають достатньої кількості озброєння, яке необхідне для наступу. Навіть якщо найманцям Євгена Пригожина нададуть механізовану техніку — вони не становитимуть загрози союзникам.

Бойовики ПВК "Вагнер", які знаходяться у Білорусі, не становлять загрози для України та Польщі. Про це йшлося у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Немає жодних ознак того, що бійці "Вагнера" в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу на Україну чи Польщу без значного переозброєння, оскільки умовою угоди Путіна-Лукашенка-Пригожина про припинення збройного повстання було те, що "Вагнером" було передано таку зброю Міністерству оборони Росії", — йшлося у звіті.

Зокрема, знімки головної бази "вагнерівців" у Целі, Осиповичі, опубліковані 23 липня, вказують на те, що на території бази та навколо неї припарковані транспортні засоби, серед яких переважають сотні легкових автомобілів, невеликі вантажівки та близько 35 напівпричепів.

База ПВК "Вагнер" у Целі, Осиповичі

База ПВК "Вагнер" у Целі, Осиповичі

Таким чином ПВК "Вагнер" у Білорусі не становитиме військової загрози для України та Польщі, поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою. Проте навіть у такому випадку вони не становитимуть серйозної загрози для НАТО.

Також російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко посилили свої заяви щодо того, що контрнаступ України провалився. Проте в ISW вважають, що ще рано оцінювати український контрнаступ, оскільки Україна ще має незадіяні підготовлені сили та зберігає здатність розпочати вирішальні операції у будь-який час та в будь-якому місці.

Нагадаємо, 23 липня на переговорах із Путіним Лукашенко поскаржився на "вагнерівців" у Білорусі, які просять відправити їх на Захід, щоб влаштувати "екскурсії у Варшаву та Жешув".

Раніше Фокус докладно писав про заколот Євгена Пригожина в РФ 23-24 червня. Тоді він разом із найманцями ПВК "Вагнер" майже дійшов до Москви, проте бойовиків відправили в Білорусь через невдале повстання. Зокрема, "вагнерівці" перебувають у селі Цель Осиповицького району Могильовської області, там нещодавно Євген Пригожин зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент і Консалтинг".