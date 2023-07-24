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Воєнний фокус Російсько-українська війна Кримський міст пошкоджено: рух ним призупинено

Стратегічний обʼєкт: ГУР натякає на можливості нових ударів по Кримському мосту (відео)

Олександр Матвієнко
Кримський міст

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, міст забезпечує російські війська на всьому окупованому півдні. Водночас Україна має можливість завдати ударів й перешкоджати логістиці.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю для "Ми — Україна" заявив, що Кримський міст є стратегічно важливим об'єктом, з якого постачають озброєння військам РФ.

17 липня Кримський міст в черговий раз було атаковано. За словами Скібіцького, міст є стратегічно важливим об'єктом для РФ ще з часів анексії Криму, коли не вдалося створити так звану "Новоросію" й отримати сухопутний коридор з території РФ до півострова. Відтак він вже роками є ключовим для забезпечення російського угрупування військ на всьому окупованому півдні України, включно з тимчасово окупованими частинами Херсонської та Запорізької областей.

"Будь-яке нанесення втрат або перешкоджання функціонування цього об'єкту — це є суттєвий удар для Російської Федерації. … Є можливість завдавати удари і насамперед перешкоджати логістичному забезпеченню російських військ", — заявив Скібіцький.

Разом з тим Скібіцький додав, що міст є складною спорудою, яка забезпечує ЗС РФ.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є ціллю для України, бо РФ побудувала його незаконно й він є ворожим об'єктом.

У ніч на 17 рух на Керченському мосту було зупинено у зв'язку з тим, що 145-а опора з боку Краснодарського краю обвалилася. Місцеві жителі заявили, що чули посеред ночі гучні вибухи.