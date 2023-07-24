Атака БПЛА на Москву: вибух прогримів біля офісу кібервійськ ГРУ, — розслідувачі (фото)

Як зазначають у Bellingcat, в офісі кібервійськ розвідки РФ розташована штаб-квартира угруповання хакерів FancyBear, щодо якого Євросоюз запровадив санкції.

Під час атаки безпілотників на Москву постраждала будівля Міноборони. Поруч із нею розташований штаб кібероперацій ГРУ. Про це повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у Twitter.

Будівля Міністерства оборони Росії постраждала під час атаки безпілотників на Москву. За даними розслідувача Христо Грозєва, у сусідній із постраждалою будівлею розташований штаб кібероперацій Головного розвідувального управління.

Згідно з інформацією, опублікованою в інтернеті у вигляді відео та фотографій, на Комсомольському проспекті помічено пошкодження будівель №17 і №18. Перший із них є житловим будинком із магазинами на першому поверсі, тоді як другий є частиною комплексу будівель, що належать Міністерству оборони РФ. За даними онлайн-довідників, у будівлі №18 розташовується Центральний військовий оркестр міністерства. Крім того, у сусідніх будівлях на Комсомольському проспекті №20 і №22 розташовані Військовий університет ім. князя Олександра Невського Міністерства оборони, а також 9-й Лікувально-діагностичний центр МО.

Зіткнення безпілотників призвело до падіння уламків поблизу цих об'єктів. Зазначається, що Національний центр управління обороною, розташований на Фрунзенській набережній, розташований лише за 500 метрів від місця події.

Розслідувач Христо Грозєв у себе в твіттері уточнює, що в будівлі на Комсомольському проспекті, 20 розташовується штаб кібероперацій ГРУ, звідки діє зокрема угруповання FancyBear. Через її атаки на Бундестаг і Ангелу Меркель Євросоюз ввів санкції проти 85-го Головного центру спеціальної служби ГРУ.

Колишній радник Ради національної безпеки Грузії, аналітик Георгій Ревішвілі будівлю на Комсомольському проспекті, 20 також називає офісом кіберуправління ГРУ.

Що відомо про атаку безпілотників на Москву 24 липня

У ніч на понеділок, 24 липня, у Москві пролунали вибухи. Дрони атакували будівлю поруч із Міністерством оборони РФ і бізнес-центр.

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, удар безпілотниками по двох нежитлових будівлях стався близько четвертої години ранку, серйозних руйнувань і постраждалих немає. Агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби уточнило, що один із безпілотників влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова (на верхньому поверсі вибито шибки), уламки іншого дрона виявлено на Комсомольському проспекті, 17.

Міноборони РФ повідомило про "припинення спроби київського режиму здійснити терористичну атаку" завдяки засобам радіоелектронної боротьби, які придушили два українські безпілотники під час спроби атакувати об'єкти Москви.