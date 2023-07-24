Кращий за "Панцир": Туреччина представить ракетно-артилерійський комплекс GÜRZ (фото)

Система оснащена 35-ми зенітною гарматою, здатною вести вогонь програмованими боєприпасами ATOM, а також чотирма пусковими установками ракет Gokdogan і Bozdogan.

На Міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF'23 турецька компанія ASELSAN вперше представить систему протиповітряної та протиракетної оборони ЗРПК GÜRZ. Про це 23 липня повідомили оглядачі видання SavunmaSanayiST.

"Система GÜRZ буде представлена на виставці IDEF 2023 як інноваційна система протиповітряної та протиракетної оборони, яка пропонує кілька перехоплювачів (гарматних і ракетних) проти повітряних загроз на дуже низьких і малих висотах", — ідеться у пресрелізі.

Автори матеріалу зазначають, що GÜRZ змонтована на броньованій платформі 8×8 на гумових колесах і вирізняється чудовими технологічними характеристиками. Комплекс призначений для боротьби з БПЛА, вертольотами, винищувачами, крилатими ракетами і боєприпасами класу "повітря-земля". При цьому він здатний забезпечувати захист як стаціонарних об'єктів, так і рухомих колон техніки.

ЗРПК GÜRZ

Система протиповітряної та протиракетної оборони GÜRZ складається з:

35-ми зенітної гармати із застосуванням тренувальних (ТР), фугасно-запалювальних (HEI) і програмованих з повітряним підривом (ATOM) боєприпасів;

чотирьох пускових установок ракет Gokdogan і Bozdogan, (спочатку розроблялися для турецьких F-16);

чотирьох пошукових радарів з активною фазованою решіткою (AESA);

радара управління вогнем;

електрооптичних датчиків і каналу передавання даних.

У перспективі ЗРПК GÜRZ отримає пускові установки з ракетами низької дальності, які будуть використовуватися для оборони самого комплексу. Крім цього, інженери ASELSAN планують встановити на нього окремий радар і оптичні станції.

Експерти вважають, що характеристики турецького ЗРК перевершуватимуть російський аналог "Панцир-С1".

Раніше в Туреччині було представлено нову розробку компанії Turkish Aerospace Industries — вертоліт TAI Т925. За заявою розробників, новий гелікоптер повинен буде володіти поліпшеними льотно-технічними характеристиками порівняно з S-70 Blackhawk і AS532 Cougar.