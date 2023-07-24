Полював на "Гради" та М777: у Херсоні затримали вербувальника ФСБ (фото)

На Херсонщині резидент ФСБ тримав на зв'язку до десяти інформаторів — місцевих жителів, які підтримували агресію РФ проти України. Агенту загрожує довічне ув'язнення.

У Херсоні контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який вербує та надає завдання іншим агентам. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із викриття агентурної мережі ФСБ у Херсоні. У результаті вдалося затримати резидента російської спецслужби (прим., – за військовою термінологією – це агент, який вербує і дає завдання іншим агентам), що тримав "на зв’язку" до 10 інформаторів у регіоні", — йшлося в повідомленні СБУ.

Зазначили, що усі інформатори — місцеві жителі, які підтримали збройну агресію Росії проти України. Тоді як завданням агентурної мережі була передача окупантам інформації про підрозділи ЗСУ в прифронтових районах Херсонської області. Зокрема, вони намагалися виявити розміщення реактивних систем залпового вогню "Град" та іноземних гаубиць М777. Таким чином інформатори повинні передавати резиденту зібрані дані, а той надсилати їх своєму куратору з ФСБ.

Проте керівника мережу затримали "на гарячому" під час спроби передачі інформації агресору. Затриманим виявився житель Херсону, якого завербували ще на початку "нульових". Тоді він часто їздив до РФ через власні справи.

"Для "переконливості" своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану "перепустку" для безперешкодного пересування по території країни-агресора", — пояснили в СБУ.

"Перепустка" агента для пересування Росією

Перед початком повномасштабного вторгнення агент повернувся до України та влаштувався на роботу в одну з приватних охоронних фірм у Херсоні. Після 24 лютого з ним на зв'язок вийшов представник ФСБ та визначив основні його завдання.

Співробітники СБУ під час обшуків виявили в зрадника засоби комунікації, через які він тримав контакт з представниками РФ. Тому йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Нині він перебуває під вартою, зраднику загрожує довічне ув'язнення.

СБУ виявила засоби комінкації під час обшуків

СБУ виявила засоби комунікації під час обшуків

Нагадаємо, у Миколаївській області СБУ затримала колаборанта. Під час тимчасової окупації регіону він водив своїх односельчан на "інсценовані розстріли". Також в Одесі затримали проросійського блогера з Миколаївщини, він фактично був "правою рукою" колаборанта Кирила Стремоусова.